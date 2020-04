Federaţia Moldovenească de Fotbal luptă în continuare cu meciurile trucate! FMF a creat Departamentul Integritate

Federaţia Moldovenească de Fotbal luptă în continuare cu meciurile trucate! În cadrul instituţiei a fost creat Departamentul Integritate. Aceasta structură ce este responsabilă pentru protecția jocului de fotbal,. Asta, în conformitate cu regulamentul acestui Departament de Integritate și cu Codul disciplinar.Conform prevederilor, orice persoană care cade sub incidența codului, fie el jucător, antrenor, arbitru sau oficial, are obligația de a raporta imediat informația pe care o deține privitor la manipularea rezultatului unei partide, afectarea integrității unui meci și, prin urmare, a unei competiții sau a unor pariuri aranjate."Este un principiu implementat de către Forul Fotbalistic European, de acea era absolut necesară fondarea unei astfel de structuri. Suntem siguri de succesul activității noastre viitoare. Fără doar şi poate, vom avea rezultate. Mai ales că în acest sens am avut o serie de întâlniri cu reprezentaţii organelor de forţă şi de drept. Conducerea acestor organe ne-a promis suportul lor necondiţionat."Persoanele riscă amenzi usturătoare sau chiar suspendarea pe viaţă în conformitate cu prevederile Codului Disciplinar, dacă nu vor anunţa Federaţia de Fotbal despre acțiunile de corupție, trucările de meciuri și pariurile aranjate."Aplicarea sancţiunilor va stimula persoanele participante la astfel de cazuri să gândească de 100 de ori înainte de a admite, de a se implica. Anularea practicării fotbalului pe viaţă este o sancţiune destul de dură. Persoana mai cade sub incidenţa codurilor penale."Totodată, forul de profil a îndemnat lumea să raporteze, sub protecția anonimatului, despre acțiunile ilegale în fotbalul moldovenesc.