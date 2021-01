Federația Moldovenească de Biatlon a naturalizat încă 2 sportivi ruşi. Este vorba despre Aliona Ivanova și Maxim Makarov. Aceștia au depus jurământul pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova pe 4 ianuarie.



Cei doi nu au concurat pentru reprezentativa Federaţiei Ruse la nivel de seniori, de aceea pentru transferul lor nu a fost necesar acordul Uniunii Internaţionale de Biatlon şi a forului de profil din ţara lor.



"Am depus actele mai demult timp. Am așteptat mai bine de un an, iar până la urmă s-a luat această hotărâre. Sunt tineri cu mare perspectivă. Sunt campioni ai Rusiei, atât unul, cât și altul au câștigat între timp titluri de campion", a menţionat Petru Bria, secretar general al FM de biatlon.



Aliona Ivanova are 25 de ani și născut în orașul Ijevsk, Republica Udmurtia. Este maestrul al sportului și mai are în palmares titlul de vicecampioană a Rusiei.



"Eu cred ne-a unit soarta. În această țară putem să progresăm și să obținem rezultate remarcabile. Obiectivele sunt mari și îmi doresc să le îndeplinesc anume în această țară, țară pe care o vom reprezenta de acum încolo", a spus Aliona Ivanova, biatlonistă.



Maxim Makarov are 25 de ani și s-a născut în regiunea Kirov, însă și-a petrecut la fel copilăria la Ijevsk. Are în palmares mai multe medalii de argint cucerite în campionatul Rusiei de biatlon.



"Sunt foarte fericit că totul s-a reușit cu bine și foarte repede. Acum voi încerca să reprezint țara mea și să obțin rezultate cât se poate de bune", a precizat Maxim Makarov, biatlonist.



Ivanova și Makarov nu sunt primii schiori naturalizați în ultima perioadă. În 2020, cetățenia Moldovei, au primit-o alți trei biatloniști din Rusia, Pavel Magazeev, Andrei Usov şi Alina Stremous.



"Așteptările sunt ca anul acesta să urcăm în clasamentul pe națiuni și să ajungem în primii 23 pentru ca anul viitor să avem o echipă completă pentru Cupele Mondiale. De asemenea, așteptăm rezultate bune la Cupele Europene și Campionatul European", a declarat Petru Bria, secretar general al FM de biatlon



Câțiva ani mai devreme și sportivele din Ucraina, Alla Ghilenko și Anastasia Niciporenko, dar și rusul Mihail Usov au fost cooptați în lotul național al Republicii Moldova.



Ultima biatlonistă care a fost naturalizată și a obținut rezultate remarcabile a fost Natalia Levcenkova. În 2006, ea s-a clasat pe locul 8 la Olimpiada de iarnă de la Torino, iar peste doi ani a devenit campioană europeană.