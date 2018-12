FEA World Series. Stanislav Reniță l-a învins la puncte pe Dumitru Sîrbu

Luptătorul moldovean de K-1 Stanislav Reniță și-a apărat centura de campion al categoriei de până la 65 de kilograme. El s-a impus la puncte în fața altui sportiv din țara noastră, Dumitru Sîrbu, în cardul turneului de la Chișinău, "FEA World Series".



"A fost o luptă echilibrată. Probabil, am avut mai multă dorinţă. Înainte de a pleca la competiţie, nepoţelul meu s-a jucat acasă cu centura. Pentru asta am fost mult mai motivat să o aduc înapoi ca să joace mai departe", a spus luptătorul K-1, Stanislav Reniță.



"Nu sunt eu referee ca să număr punctele. A fost o luptă tare. Îi mulţumesc lui Stanislav, dar nu simt că am pierdut", a spus luptătorul K-1, Dumitru Sârbu.

"Ne aşteaptă FEA 28,unde vom avea două Grand Prix-uri în categoriile 65 şi 71 de kilograme. Adică îi vom vedea din nou pe Stanislav Reniţă, Dumitru Sîrbu, vor fi şi doi luptători străini foarte buni", a spus preşedinte Asociaţia FEA, Dorin Damir.



Alexandru Burduja a câștigat piramida în categoria de până la 95 de kilograme. Într-o finală destul de echilibrată, moldoveanul l-a învins pe rusul Mihail Tiuterev.



"Rusul a fost foarte tare! Este foarte experimentat, are multe lupte în palmares, dar eu m-am pregătit intensiv, am dat toate puterile. Mă bucur mult că am această centură şi sper că de la asta totul abia începe", a spus luptătorul K-1, Alexandru Burduja.



Nicolae Cărăuș a ridicat publicul în picioare la Sala Polivalentă, reușind să-l facă knockout în doar 15 secunde pe Janu Da Cruz din Guineea.



Luptătorul moldovean a revenit în ring după o pauză de un an din cauza unei accidentări.



"Am profitat de faptul că este mai scund de statură. În schimb, el pare dur, agresiv, credeam că va fi mai masiv. Când ne-am văzut face to face, am înţeles că planurile se schimbă", a spus luptătorul K-1, Nicolae Cărăuș.



Deținătorul centurii în categoria de 71 de kilograme, Vitalie Matei a pierdut partida cu belarusul Vadim Vaskov.



Campionul în categoria de 77 de kilograme, Constantin Rusu, a câștigat duelul cu olandezul Chico Kwasi la finalul celor 3 runde.

La feminin, moldoveanca Nadejda Canțîr și-a adjudecat victoria în confruntarea cu azera Suad Salimova.



Următoarea ediție a turneului "FEA World Series" se va desfășura în capitala pe 30 martie a anului viitor.