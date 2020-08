FC Sevilla și Inter vor juca în finala Ligii Europei

Internazionale Milano are șansa să cucerească primul trofeu în compertițiile europene inter-cluburi după o pauză de 10 ani. Ultimul succes de acest gen a fost în sezonul 2009/2010, când "nerazzurri" au câștigat Liga Campionilor.

Acum gruparea italiană va juca în finala Ligii Europei cu FC Sevilla.



ANTONIO CONTE, antrenor Internazionale Milano:"Am găsit aici un grup exemplar. Fiecare membru muncește cu dăruire maximă și tinde spre dezvoltare. Orice persoană își dorește să câștige ceva important."



Fundașul echipei milaneze, uruguayanul Diego Godin știe bine ce trebuie de făcut pentru a atingerea obiectivului. Fiind legitimat anterior la Atletico Madrid, el a triumfat de două ori în Liga Europei în anii 2012 și 2018.



DIEGO GODIN, fundaș Internazionale Milano:"Atât eu, cât și toată lumea de la Internazionale, avem același obiectiv - victoria. Pentru asta trebuie să fim prudenți și să implementăm ceea ce am antrenat. Este important să jucăm cu inima."



Internazionale are un față un adversar greu de bătut. FC Sevilla a cucerit de 5 ori trofeul Ligii Europei, ceea ce nu a reușit nicio altă echipă de până acum.

Spaniolii sunt într-o formă de invidiat și nu au suferit nicio înfrângere în ultimele 20 de meciuri disputate în toate competițiile.



JULEN LOPETEGUI, antrenor FC Sevilla:"Trebuie să fim concentrați și trebuie să ne găsim echilibrul. Ne așteaptă o finală interesantă. Am lucrat foarte mult în acest an, de acea este logic să tindem acum spre obiective mari. Este important să fim pregătiți la toate capitolele, inclusiv la nivel mental."



Partida se va juca în această seară în orașul german Koln și va fi transmisă în direct de CANAL 5 cu începere de la ora 22:00.