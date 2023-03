FC Sevilla are un nou antrenor. Tehnicianul are 62 de ani și va antrena echipa până la sfârşitul acestui sezon

FC Sevilla are un nou antrenor, după demiterea lui Jorge Sampaoli. Jose Luis Mendilibar va antrena echipa andaluză până la sfârşitul acestui sezon. Tehnicianul, în vârstă de 62 de ani, care condus deja şi primul antrenament al "rojiblancos", este al treilea antrenor în acest sezon după Sampaoli şi Julen Lopetegui.



Mendilibar era fără angajament după ce a fost demis de conducerea clubului Deportivo Alaves la finalul sezonului trecut.



Tehnicianul basc are misiunea de a o îndepărta pe FC Sevilla din zona retrogradării, echipa fiind pe locul 14 în clasamentul din La Liga, cu 28 puncte, fiind la doar două puncte de primul loc de zona roşie.



Sevilla are o singură victorie în ultimele cinci etape şi va juca în campionatul Spaniei, pe 1 aprilie, în etapa a 27-a, cu Cadiz, în deplasare.



Pe lângă problemele cu care se confruntă în competiţiile interne, gruparea andaluză continuă lupta pentru trofeul Ligii Europa.

Astfel, formaţia pregătită de Jose Luis Mendilibar va juca pe 13 aprilie, pe "Old Trafford", cu Manchester United în sferturile de finală. Partida dintre cele două formaţii va fi transmisă, în direct, de CANAL 5.