FC Petrocub a urcat provizoriu în fotoliul de lider al clasamentului Diviziei Naționale de fotbal. Trupa lui Lilian Popescu s-a impus la limită în fața formaţiei Sfântul Gheorghe Suruceni, scor 1-0.Mihail Platica a marcat singurul gol al partidei, în minutul 52."Cred că am fost mai buni ca adversarul și cred că statistica spune despre asta. Mă refer la fazele de gol. Din păcate am realizat numai una."FC Petrocub are 22 de puncte, cu unul mai mult decât Milsami Orhei, însă „vulturii roșii” au un meci mai puțin disputat. Diseară, discipolii lui Serghei Dubrovin vor întâlni pe Zimbru Chișinău.