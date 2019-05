FC Liverpool se pregăteşte de finala Ligii Campionilor, iar vedetele "cormoranilor" gustă bucate alese

Membrii lotului și al staff-ului tehnic al lui FC Liverpool se pregătesc din greu de finala Ligii Campionilor în care vor avea de înfruntat pe Tottenham Hotspur, dar... nu uită să mănânce bine.



Van Dijk, Firmino, Henderson şi alte vedete ale "cormoranilor" gustă bucate alese în cantonamentul pe care-l susțin în oraşul Marbella de pe coasta spaniolă a Mării Mediterane. Fotbaliștii urmăresc strict programul special elaborat de specialista-nutriţionistă de la club.



"The Reds" vor reveni în Anglia în acest weekend, pentru a continua acasă pregătirile către finala Ligii Campionilor cu Tottenham Hotspur.



"Când priviţi prin ce am trecut ca să ajungem în finală, vedeţi două semifinale cu deznodământ incredibil. Și noi, şi 'Spurs' am depăşit bariere foarte dificile. Noi am avut mereu dueluri grozave cu cei de la 'Spurs', care formează o echipă extraordinară. Au multe vedete și ei şi cred că va fi un meci superb", a menţionat Peter Moore, director executiv FC Liverpool.



Finala Ligii Campionilor, partida Tottenham Hotspur - FC Liverpool, se va juca pe 1 iunie, pe Estadio Metropolitano din Madrid. Meciul va fi televizat în direct şi în exclusivitate de CANAL 3, cu începere de la ora 22:00.