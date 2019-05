FC LIVERPOOL, O NOUĂ ŞANSĂ: "Cormoranii" se pregătesc de finala Ligii Campionilor

foto: publika.md

Jucătorii echipei Liverpool nu au uitat de eşecul suferit în finala Ligii Campionilor de anul trecut şi vor face tot posibilul pentru a scrie sâmbătă o nouă pagină glorioasă în istoria clubului.



"Cormoranii" se pregătesc la baza de la Melwood şi promit că meciul cu Tottenham va fi diferit de cel cu Real Madrid, de acum un an, pierdut de echipa engleză cu scorul de 1-3.



"Am fost dezamăgiţi pentru că am vrut să câştigăm Liga Campionilor. În acelaşi timp, am reacţionat pozitiv şi, după cum vedeţi, suntem în finală şi în acest an. Cred că e foarte important acest lucru şi e un semn bun. Trebuie să ne bazăm pe experienţa acumulată în sezonul precedent pentru a câştiga în acesta", a spus atacantul FC Liverpool, Sadio Mane.



"Dacă priviţi echipa de anul trecut şi o comparaţi cu această echipă, cred că am evoluat mult, ne-am format ca personalităţi, dar şi ca jucători. Avem experienţa acumulată în finala din anul trecut, care poate să ne ajute să fim mai încrezători", a spus fundaşul FC Liverpool, Virgil Van Dijk.



"Cred că putem spune că echipa e concentrată, calmă şi suntem pregătiţi de ceea ce urmează", a spus mijlocaşul FC Liverpool, James Milner.



"Echipa noastră este foarte puternică la moment şi cred că această finală coincide cu cea mai bună perioadă pentru echipă şi, la fel, pentru mine. Sunt foarte fericit", a spus portarul FC Liverpool, Alisson Becker.



Dispoziţie bună e şi în lotul celor de la Tottenham Hotspur. Moussa Sissoko a fost desemnat de legendele clubului cel mai bun jucător al sezonului, iar coechipierii i-au dedicat un cântec mijlocaşului francez.



Fernando Llorente, atacantul echipei Tottenham, va juca pentru a doua oară într-o finală a Ligii Campionilor. În 2015, el a evoluat pentru Juventus, care a pierdut atunci partida disputată împotriva Barcelonei.



"La 4 ani de la acea finală de la Berlin, am o nouă şansă să câştig Liga Campionilor. Este incredibil ceea ce se întâmplă, cred că acesta e destinul. Eu cred în soartă şi într-o nouă şansă de triumf. Este ceea ce mi-a oferit fotbalul", a spus atacantul Tottenham Hotspur, Fernando Llorente.



Finala Ligii Campionilor Tottenham Hotspur - FC Liverpool se va juca sâmbătă la Madrid, pe Estadio Metropolitano. Meciul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de CANAL 3, cu începere de la ora 22:00.