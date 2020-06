FC Liverpool este la un pas de a cuceri titlul după o pauză de 30 de ani. "Cormoranii" au spulberat pe teren propriu cu 4-0 formația londoneză Crystal Palace în cea de-a 31-a etapdin Premier League.Trent Alexander-Arnold a deschis scorul în minutul 22, când a executat impecabil o lovitură liberă, iar Mohamed Salah a dublat avantajul gazdelor în minutul 44 și soarta celor 3 puncte era pecetluită.Jocul a decurs în același sens și în repriza a doua. Fabinho l-a învins pe portarul Wayne Hennessey cu un șut splendid de la distanță în minutul 55, iar Sadio Mane a închis tabela în minutul 69."Stilul nostru de joc este pe placul băieților. Ei știu că este cheia succesului și continuă în acest mod. Am făcut multe meciuri bune în ultimii ani, însă nu îmi aduc aminte când am câștigat cu 4-0 sau conduceam cu un asemenea decalaj după 80 de minute."Cu 7 etape până la final, FC Liverpool are 23 de puncte avans, dar și cu un meci mai mult disputat decât secunda clasată, Manchester City. "Cormoranii" pot deveni campioni chiar și astăzi, dacă City va pierde puncte în confruntarea cu Chelsea Londra.Într-o altă partidă a serii, Manchester United a dispus de Sheffield United, scor 3-0. Protagonistul succesului a fost Anthony Martial, care a marcat toate cele 3 goluri."Diavolii roșii" împart cu Wolverhampton Wanderers locurile 5 și 6, având la activ câte 49 de puncte.