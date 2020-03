FC Liverpool, eliminat din Cupa Angliei. "Cormoranii" au pierdut meciul cu Chelsea

FC Liverpool trece prin cea mai grea perioadă a sezonului! Liderul autoritar din Premier League a pierdut al doilea meci la rând. De această dată, "coromoranii" au fost eliminaţi din Cupa Angliei în faza optimilor de finală de către Chelsea.

"The Reds" au pierdut meciul cu Chelsea, pe "Stamford Bridge" din Londra, scor 0-2.

Gazdele au deschis scorul deja în minutul 13, prin brazilianul Willian, după o greşeală a portarului Adrian. "Aristocraţii" şi-au majorat avantajul în repriza secundă, graţie internaţionalului englez Ross Barkley, care a avut o cursă fenomenală.

Chelsea a ratat o uriaşă ocazie de a-şi mări avantajul în minutul 74, însă Olivier Giroud a trimis balonul în transversală.

"Evident că nu suntem fericiți după ce am fost eliminaţi din Cupa Angliei. A fost un meci greu. Cred că pe alocuri am arătat un fotbal de calitate, dar totuşi, am pierdut. Deci, nu avem motive de fericire", a spus fundaşul FC Liverpool, Virgil Van Dijk.

FC Liverpool a fost eliminată din Cupa Angliei, a doua competiție ca importanţă din fotbalul englez, însă este foarte aproape de a cuceri titlul în Premier League după o pauză de 30 de ani.

Echipa lui Jurgen Klopp este liderul autoritar al clasamentului, având un avans de 22 de puncte faţă de secunda clasată Manchester City.