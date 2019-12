FC Liverpool a cucerit în premieră Cupa Mondială a cluburilor. În finala disputată la Doha, în Qatar, "cormoranii" au învins pe Flamengo Rio de Janeiro cu 1-0.



Ambele echipe au ratat ocazii de gol în timpul regulamentar, iar gruparea engleză a fost mai periculoasă. Partida a ajuns în reprizele de prelungiri, iar în minutul 99 Roberto Firmino a marcat golul victoriei lui FC Liverpool.

"Acest gol contează enorm pentru el şi ne-a ajutat mult pe noi. A fost un gol senzaţional, o execuţie calmă. Sunt foarte bucuros pentru el", a spus JURGEN KLOPP, antrenor FC Liverpool.



În acest an, FC Liverpool a mai cucerit trofeul Ligii Campionilor și Supercupa UEFA, iar Flamengo a obținut Copa Libertadores şi titlul naţional.



"A fost fantastic acest an şi îl încheiem în forţă. Mai avem două meciuri în Premier League, rămânem concentraţi, dar am cucerit trei trofee în acest an şi e ceva special. Sperăm că în 2020 vom obţine mai multe", ANDREW ROBERTSON, fundaş FC Liverpool.



În meciul pentru locul 3 la Cupa Mondială a cluburilor, Monterrey a învins pe Al-Hilal în seria penalty-urilor, după ce timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Portarul grupării mexicane a executat penalty-ul decisiv.

Monterrey s-a clasat pe locul 3 şi în anul 2012.