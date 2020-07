FC Florești, victorie memorabilă. Discipolii lui Iurie Groșev au obținut prima lor victorie în Divizia Națională

FC Florești a scris o nouă pagină în istoria clubului. Discipolii lui Iurie Groșev au obținut prima lor victorie în Divizia Națională.

Nou-promovata a învins pe Codru Lozova cu 1-0, într-un meci din cadrul etapei a doua de campionat. Singurul gol al partidei disputate la Bender a fost marcat de Vasilii Ștefu în minutul 67.

"Adversarul a fost mai bun în prima repriză, iar noi în cea de-a doua. După pauză am schimbat jocul nostru, am atacat mai intensiv, am început să câștigăm tot mai multe dueluri fizice", a spus antrenorul FC Florești, Iurie Groșev.

"În repriza secundă am jucat mai modest, dar băieții s-au străduit, au luptat. Nu am ce să le reproșez, însă un fault, care putea fi evitat, a dus la o lovitură liberă și golul încasat", a menţionat antrenorul Codru Lozova, Denis Calincov.

De menționat că repriza secundă a început cu aproximativ 30 de minute întârziere din cauza ploii puternice.

În această seară se vor disputa alte partide din etapa a doua a Diviziei Naționale. Sfântul Gheorghe Suruceni o va înfrunta pe Sheriff Tiraspol, iar Petrocub Hâncești va primi vizita formației Dinamo Auto.