FC Barcelona şi-a suplinit lotul cu încă un fotbalist. Cine este noul jucător

foto: publika.md

Mijlocașul Kevin-Prince Boateng este noul jucător al celor de la FC Barcelona. Internaţionalul ghanez de la Sassuolo, va evolua sub formă de împrumut la gruparea catalană până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare pentru 8 milioane de euro. La noua sa echipă Boateng va purta tricoul cu numărul 19.



"Este un vis devenit realitate. La fel ca și orice fotbalist am vrut să ajung într-o bună zi la acest club. Este o zi importantă, pentru că am 31 de ani și voi juca aici. Dacă îți faci bine meseria visele se pot materializa."



Kevin-Prince Boateng a evoluat în 13 partide și a înscris 4 goluri pentru Sassuolo în actuala ediție din Serie A.



În cariera sa, fotbalistul ghanez a mai fost legitimat la cluburi precum Borussia Dortmund, Schalke 04, Tottenham Hotspur şi AC Milan.