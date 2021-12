FC Barcelona se întărește în atac. Clubul a oficializat transferul lui Ferran Torres

FC Barcelona a anunțat oficial transferul lui Ferran Torres de la Manchester City. Potrivit presei internaționale, clubul catalan va plăti 55 de milioane de euro pentru jucător, plus 10 milioane sub formă de bonusuri.Ferran Torres a semnat cu Barca un contract valabil până în iunie 2027. Clauza de reziliere este una uriasă - un miliard de euro.“Sunt foarte fericit să fac parte din acest club grozav, sper să continu să cresc ca fotbalist și ca om, să ajut Barca să fie una dintre cele mai tari echipe din lume. Cred că este un pas foarte mare în cariera mea, trebuie să progresez, să continui să marchez goluri.”, a declarat Ferran Torres, fotbalist FC Barcelona.Ferran Torres are 21 de ani și este mijlocaș-dreapta, fiind capabil să joace și pe banda stângă, dar și vârf de atac. El este discipolul clubului Valencia. Pentru prima echipă a “liliecilor”, a bifat 97 de meciuri, a înscris 9 goluri și a dat 12 pase decisive. Torres a cucerit cu Valencia Cupa Spaniei.În vara anului 2020, tânărul fotbalist a ajuns la Manchester City, formație pentru care a disputat 43 de partide, a marcat 16 goluri și a dat patru assist-uri. Cu “citadinii”, Torres a devenit campion al Angliei și a obținut și Cupa Ligii.În tricoul echipei naționale a Spaniei, a jucat 22 de meciuri și a înscris 12 goluri.