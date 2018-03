FC Barcelona îşi asigură viitorul şi a anunţat primul transfer al verii viitoare

foto: publika.md

FC Barcelona îşi asigură viitorul! Clubul blau-grana a anunţat deja despre primul transfer al verii viitoare.



Catalanii au ajuns la un acord cu Gremio Porto Alegre pentru transferul lui Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo. Pe site-ul oficial al Barçei este precizat că în luna iulie a acestui an catalanii au dreptul de a exercita opţiunea de cumpărare a mijlocaşului de 21 de ani.



Eventualul transfer o va costa pe Barça 30 de milioane de euro, plus alte 9 milioane în diferite bonusuri de performanță.



Arthur şi-a început cariera profesionistă la Gremio, club pentru care a debutat în 2015, sub conducerea lui Luiz Felipe Scolari. Mijlocaşul brazilian a devenit rapid o piesă importantă în formaţia cu care a câştigat Cupa Braziliei, Copa Libertadores şi Recopa Sudamericana.



Arthur a fost desemnat cel mai bun fotbalist al finalei Copei Libertadores din 2017, câştigată de Gremio într-o finală cu echipa argentiniană Lanus.



Până a realiza oficial transferul, FC Barcelona are alte obiective de atins. Gruparea blau-grana va juca pe 14 martie returul cu Chelsea Londra din optimile de finală ale Ligii Campionilor.



Partida de pe Camp Nou va fi transmisă în direct de Canal 3 cu începere de la ora 21:45. În prima manşă, cele două formaţii au remizat, scor 1-1.