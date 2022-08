FBI a efectaut percheziții la reședința lui Donald Trump din Florida

FBI a făcut percheziții, luni, la complexul Mar-a-Lago al lui Donald Trump din Palm Beach, Florida, potrivit CNN, citează digi24.ro. Donald Trump a refuzat să precizeze motivul pentru care agenții FBI au venit la Mar-a-Lago, dar fostul președinte a spus că descinderile au fost neanunțate.

â„Mi-au spart chiar și seiful. Frumoasa mea casă, Mar-A-Lago din Palm Beach, Florida, este în prezent sub asediu, percheziționată și ocupată de un grup mare de agenți FBI. După ce am lucrat și am cooperat cu agențiile guvernamentale relevante, acest raid neanunțat la domiciliul meu nu a fost necesar sau adecvat”, a afirmat Donald Trump.

„Sunt vremuri întunecate pentru națiunea noastră”, își începe Trump declarația, acuzând o „conduită abuzivă” din partea procurorilor și o folosirea a sistemului de justiție împotriva sa, pentru a-l împiedica să candideze din nou la Casa Albă.

Potrivit CNN, fostul președinte nu se afla în Florida în momentul raidului, care a început luni dimineața devreme.

După ce a plecat de la Casa Albă, în ianuarie 2021, Donald Trump și-a transformat clubul său din Palm Beach în reședință, dar își petrece în general verile la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, întrucât complexul Mar-a-Lago se închide de obicei în luna mai pe durata verii.

Luni, la momentul perchezițiilor din Florida, Trump se afla la New York, în clădirea Trump Tower, potrivit CNN.

Forțele de ordine care au venit la Mar-a-Lago păreau să se concentreze asupra zonei clubului, unde se află birourile și apartamentul personal al lui Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, citată de CNN.

Departamentul de Justiție a refuzat să comenteze, la fel ca și Casa Albă. Un oficial de la Casa Albă a declarat că nu a fost notificată în legătură cu raidul FBI.

CNN precizează că a contactat și FBI pentru comentarii, dar deocamdată nu a primit răspuns.

Aceste percheziții intervin în condițiile în care Departamentul de Justiție al SUA a deschis o investigație preliminară în legătură cu faptul că Donald Trump ar fi dus documente oficiale prezidențiale la proprietatea sa din Palm Beach, precizează Reuters.

În februarie, Administrația Națională a Arhivelor și Înregistrărilor din SUA a notificat Congresul că a recuperat aproximativ 15 cutii de documente ale Casei Albe din casa lui Trump din Florida, iar unele dintre ele conțineau materiale clasificate.

La rândul său, Donald Trump a precizat că a fost de acord să returneze anumite documente către Arhive, numind acest lucru „un proces obișnuit și de rutină”.

Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA a anunțat la acea vreme că va extinde o anchetă referitoare la acțiunile lui Trump ca președinte și a cerut Arhivelor să furnizeze informații suplimentare. Congresul investighează deja rolul lui Trump în revoltele din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu.

O astfel de acțiune ca cea întreprinsă luni de FBI la reședința lui Trump presupune validarea din partea unei instanțe și este profund neobișnuită pentru un fost președinte. Ea reprezintă un moment de cotitură în relația tensionată pe care Donald Trump a avut-o cu Departamentul de Justiție atât în timpul mandatului, cât și în afara Casei Albe, menționează „The Washington Post”.

Actualul șef al FBI, Christopher Wray, a fost numit în această funcție în 2017 de Donald Trump. Acesta l-a demis pe fostul director al FBI, James Comey, care investiga dacă vreun consilier din campania lui Trump a colaborat cu agenți ruși pentru a influența alegerile din 2016.