FAVORIȚII EUROVISIONULUI. Pariorii o dau favorită pe reprezentanta Israelului

Embed:

Startul ediției din acest an a concursului Eurovision se apropie cu pași rapizi, așa că cele mai importante case de pariuri de pe continent au actualizat lista favoriților. După părerea lor, trofeul va fi ridicat de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa Toy.



Cântecul Israelului este primul și în topul preferințelor fanilor. Pe locul doi, potrivit prognozelor caselor de pariuri, va fi trupa Equinox, care reprezintă Bulgaria.



Închide podiumul cehul Mikolas Josef. Artistul va interpreta pe scena de la Lisabona piesa Lie To Me.



Moldova va fi reprezentată de trupa Doredos, cu melodia My Lucky Day, în cea de-a doua semifinală, din 10 mai. Recent, casele de pariuri au anunțat că formaţia are toate șansele să intre în finala din 12 mai.



Anul trecut, concursul a fost câștigat de interpretul portughez Salvador Sobral. Tot atunci, reprezentanții Moldovei, trupa Sunstroke Project, au ocupat locul trei, cel mai bun din istoria participării țării noastre.