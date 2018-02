Faţada Primăriei Chişinău va fi renovată. Edificiul va fi reparat capital

Faţada Primăriei Chişinău va fi renovată. Anunţul a fost făcut de primarul interimar Silvia Radu, în timpul şedinţei operative. Potrivit ei, proiectul este aproape gata, iar în scurt timp va fi organizată o licitaţie pentru a selecta compania care se va ocupa de lucrări.

Edificiul a fost construit în anul 1902. Potrivit specialiştilor, aceasta nu a fost doar o clădire administrativă, ci şi un centru de cultură. În anul 1941, a fost distrusă de sovietici, iar câţiva ani mai târziu - reconstruită.



"Alexei Şciusev, marele arhitect a insistat ca să se revină la proiectul iniţial şi clădirea să aibă acea înfăţişare proiectată iniţial, a spus Iurie Colesnic, istoric.



După aceasta, clădirea a mai fost reparată doar de două ori.



"Faţada clădirii Primăriei nu a mai fost reparată de mai bine de 30 de ani. Bugetul lucrărilor, care vor începe în acest an, este de aproape 30 de milioane de lei."



Potrivit autorităţilor locale, proiectul prevede păstrarea elementelor istorice specifice.



"S-au ridicat toate arhivele din Republica Moldova, dar şi din străinătate. Am înţeles că au fost ridicate arhive chiar şi din Germania, ce ţin de arhitectura clădirii date, pentru a respecta tot ceea ce a fost proiectat anterior", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Locuitorii Capitalei s-au arătat încântaţi de anunţ şi spun că edificiul, care este una din cărţile de vizită ale oraşului, are nevoie urgentă de renovare.



"Se vede că are nevoie. Se cere chiar, nu-i face faţă."



"Clădirea Primăriei trebuie să fie cea mai frumoasă, după părerea mea."



"E cam urâtă şi tristă, nu ştiu cum te uiţi. Totuşi, e centrul oraşului şi ar trebui să fie mai frumoasă."



În 2015, o bucata de doi metri din tencuiala primăriei a căzut pe trotuar. Din fericire, nimeni nu a avut de suferi.