FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU MAREA PROVOCARE: Tatiana Salcuțan a visat mereu să evolueze la Olimpiadă

Înotătoarea Tatiana Salcuțan așteaptă cu nerăbdare să concureze la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Toată viață a visat să-și reprezinte țara la o asemenea competiție, iar în această vară va avea șansa să-și măsoare puterile cu vedetele acestui sport.

Tatiana practică înotul de la 7 ani.



"Încă din copilărie îmi plăcea să mă bălăcesc în apă. Mama îmi povestea că atunci când ajungeam la mare, alergam în apă imediat. Nu-mi era frică de apă.

Când am început să practic acest sport, primul meu antrenor, care mă învăța să stau în apă, mi-a spus că nu voi putea să înot, deoarece eram înaltă și slabă. Mi-a spus că nu voi avea forță pentru a înota. Cu timpul, însă, am demonstrat că pot."



Tatiana locuiește în Statele Unite ale Americii, unde se antrenează, participă la competiții și își face studiile. Ea are un ritual special înaintea săriturii în apă.

"Mă strădui să nu mă gândesc prea mult la distanța pe care o am de parcurs. Cu cât mai mult te gândești la asta, cu atât este mai greu. Nu e bine. Poți să te stresezi. Mă strădui să am doar gânduri pozitive. Să înot repede și să termin cursa."



Antrenorul Tatianei este Evgheni Karabețki, care lucrează cu sportiva de 9 ani.



"Ea este mereu foarte motivată, are abilități, știe să muncească și să obțină ceea ce-și dorește. Poate furniza o surpriză în orice moment. De aia, mereu avem așteptări mari de la ea."



La Olimpiada de laTokyo, Republica Moldova va fi reprezentată de doi înotători. În afară de Tatiana Salcuțan, la competiții va participa și Alexei Sancov.



"Desigur, nu promitem că vom obține medalii, dar fiecare sportiv și antrenor speră să aibă rezultate în finale, în semifinale. Suntem pregătiți să îmbunătățim rezultatele sportivilor noștri de la precedentele Jocuri Olimpice."



Tatiana Salcuțan a obținut medalia de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2015, apoi argint și bronz la Campionatul European de tineret în 2017 și, respectiv, 2018. Tot în acel an, a cucerit două medalii de bronz la Cupa Mondială și a devenit campioană la Jocurile Olimpice de tineret.



Olimpiada de la Tokyo se va desfășura în perioada 23 iulie - 8 august. Republica Moldova va fi reprezentată de 20 de sportivi.