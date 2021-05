"FATA DE AUR" A MOLDOVEI: Irina Rîngaci a devenit luna trecută campioană europeană

A uimit lumea sportului, după ce a devenit campioană europeană la doar 19 ani. Este vorba despre luptătoarea Irina Rîngaci. La sfârșitul lunii trecute, ea a câştigat aurul la competiția continentală, devenind astfel cea mai tânără campioană europeană la turneul de la Varșovia. Mai mult, Rîngaci a dat lovitura chiar la prima sa participare la Europenele de seniori.IRINA RÎNGACI, luptătoare:"M-am așteptat cumva să iau o medalie, dar nu chiar cea de aur. Asta pentru că de fiecare dată când ajungeam la turnee europene sau mondiale nu reușeam să urc pe prima treaptă a podiumului. Astfel, pentru mine a fost un șoc și am plâns foarte mult de fericire."Irina Rîngaci este originară din localitatea Sărățica Veche, raionul Leova. Sportiva a povestit cum întreg satul i-a ținut pumnii și a fost alături în drumul spre titlul european.IRINA RÎNGACI, luptătoare:"Este un sat foarte mic cu puțină populație. Toți ne cunoaștem unul cu altul. Practic suntem toți rude. Au fost foarte bucuroși, unele rude chiar au plâns împreună cu mine când am urcat pe podium și s-a intonat imnul Republicii Moldova. Este foarte plăcut când știi că atâta lume de susține."Irina a făcut primii paşi în sport la vârsta de 13 ani, când a ajuns la Chişinău la Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv.IRINA RÎNGACI, luptătoare:"Tata a fost inițiatorul să ne dea la lupte. Prima a fost sora, apoi eu am urmat. Sora mea a început să practice luptele aici la 13 ani, iar eu veneam când eram în vacanță aici unde pentru prima dată am încercat luptele. Astfel, de la 13 ani am venit și eu la liceu, unde am combinat studiile cu antrenamentele."Talentul ei nu a fost trecut cu vederea și, respectiv, rezultatele nu au întârziat să apară. Timp de șase ani până a cuceri titlul european, Rîngaci și-a completat palmaresul cu medalii de argint și bronz la Europenele și Mondialele rezervate cadeților, apoi la competiția continentală de juniori.În 2019, ea a câștigat bronzul la Campionatele Mondiale la care au participat sportivi cu vârsta de până la 23 de ani, iar în 2020 a urcat pe treapta a doua a podiumului la Cupa Mondială de seniori.ANDREI CHIPERI, antrenor:"Irina a apărut la noi în clasa 5-a și deja este absolventă a acestui liceu, dar se antrenează în continuare sub îndrumarea noastră. Este o fată destul de deșteaptă. Făcea față atât la sport, cât și învățătură."Povestea frumoasă a Irinei Rîngaci nu se oprește aici. Ea are în fața o carieră promițătoare, iar visul cel mare este participarea la Jocurile Olimpice.Tânăra are șanse foarte bune de a ajunge la Olimpiada de la Tokyo. În următoarele zile, ea va evolua la ultimul turneu de calificare, programat la Sofia, Bulgaria.IRINA RÎNGACI, luptătoare:"Olimpiada este cel mai mare turneu la care își doresc și visează să ajungă acolo. Vreau să obțin calificarea la Jocurile Olimpice."Irina Rîngaci va reuși să se califice la Olimpiada de la Tokyo dacă va ajunge cel puțin până finala categoriei de greutate de 68 de kilograme.