Fast-food sau mânare sănătoasă. Cât de corect se alimentează familiile cu copii din Moldova

Moldovenii spun că se străduie să consume mai multe legume, fructe și lactate. Totuşi, oamenii recunosc că le este destul de greu, deoarece cei mici preferă mai mult produsele fastfood și de panificație. Nutriționiștii însă atenționează că o astfel de alimentație le poate crea probleme de sănătate copiilor.

Datele statistice arată că moldovenii, care locuiesc în oraşe se alimentează mai corect decât cei din sate. Ei consumă mai puţină pâine şi mai multe lactate. Totuşi, unii recunosc, publicitatea fastfood-urilor, care este des întâlnită pe străzile oraşului, îşi lasă amprenta, mai ales în cazul copiilor.



"Îi place cum toți copiii acum, pizza, plăcințele, dar drept că făcute acasă. "



"Cum credeți, cele le place mai mult copiilor? Înghețată și bomboane. Legume, carne, paste. Paste le dăm mai rar, dar lor le place. "



"În ultimele două luni, am început să-i dăm copilului mai puțină pâine. Am avut probleme cu alimentația, până atunci, fata mânca cât vroia. Și așa, într-o zi, am ajuns să avem probleme, dacă putem spune așa."



Cei de la sate consumă mai multe produse de casă.



"Brânză de casă, lapte de casă, preparăm înghețata în casă, frișcă de casă cumpărăm cu căpșuni de sezon, fructe de sezon care sunt, dacă nu banane punem"



"Da, borșișor, zeamă facem, avem găini de casă, facem din găină de casă."



Nutriționiștii bat însă alarma şi spun că atât locuitorii oraşelor, cât şi cei de la sate consumă de două ori mai multă pâine şi produse de panificație, decât norma admisibilă. Acest lucru poate duce la obezitate sau alte probleme de sănătate.



"Pe lângă faptul că ar trebui să scădem cantitatea, ar trebui să avem în vedere și calitatea acestora. Adică să avem în vedere să se consume produse făinoase, dar din alimente integrale, adică pâine integrală", a spus Cristina Cerevatenco, nutriționist.



Totuși, datele statistice arată că stăm bine la capitolul consumul de lactate. În familiile din mediul urban, lunar, se consumă peste 17 litri, iar la sate - 14 litri.



"Necesarul de lactate ar trebui să fie în jur de două, trei porții, în dependență de vârstă. O porție de lactate ar reprezenta în jur de 200 de ml de lapte, un iaurt mic de 25 de grame sau 200 de ml de iaurt de băut", a declarat Cristina Cerevatenco, nutriționist.



Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, lunar, o familie cu copii cheltuieşte aproape 1500 de lei pentru întreţinerea unei persoane. Cei mai mulţi bani, 43 la sută, sunt pentru alimentaţie.