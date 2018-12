FĂRĂ vânzători ambulanţi şi transportatori ilegali în jurul Pieței Centrale din Capitală. Ce au decis autorităţile municipale

Vânzătorii ambulanţi şi transportatorii ilegal vor dispărea din jurul Pieței Centrale din Capitală. Municipalitatea a dispus ca pe strada Mitrpolit Varlaam, tronsonul cuprins între Tighina şi Bulgară, să fie amenajată o parcare destinată exclusiv şoferilor de microbuz şi celor care vin la cumpărături.

De cinci zile, ambuteiajele au dispărut în zonă. Ion Mereuţă este şofer pe ruta Chişinău-Bucureşti de opt ani. Bărbatul spune că locurile de parcare din jurul autogării erau un lux.



"Era foarte greu cu parcarea. Stăteam în mijlocul drumului până când aşteptam ora să intrăm la peron. Ba chiar şi am fost amendat de poliţie din pricina asta", a menţionat Ion Mereuţă.



Acum, şoferul afirmă că vine cu plăcere la muncă: "Se circulă mai uşor, mai puţin transport chiar e pe stradă. Am primit plăcere că stă persoana, când eu m-am apropiat, s-a uitat unde e liber, m-a dirijat, m-am parcat fără nici o problemă".



Şi ceilalţi conducători se bucură că acum pe acest tronson se circulă pe două benzi:



"Cu mult mai comod. E larg, mai bine, mai uşor ieşim".



"S-a făcut puţină ordine aici. Nouă ne este foarte uşor".



Administratorul Întreprinderii de Stat "Gările și Stațiile Auto", Sergiu Popovici, spune că parcarea autogării centrale are 23 de locuri noi. Tot aici au fost instalate camere de supraveghere pentru a scăpa de cei care activau ilegal.



"Noi pe zi avem 1.200 de plecări din gara centru. Evident că spaţiul respectiv, pe care îl administram noi anterior nu era suficient. Acum toţi sunt reglementaţi, toţi sunt puşi la locul lor, sunt sub monitorizare şi evident că sporeşte încasările", a declarat Sergiu Popovici, administrator "Gările și Stațiile Auto".



Iar directorul Piaţei Centrale, Octavian Bivol, susţine că parcarea amenajată recent i-a alungat şi pe vânzătorii ambulanţi: "Vinderea ilegală din drum a ajuns în aşa stare că lumea deja ieşea chiar în partea carosabilă şi încurca cum lucrul gării aşa şi lucrul pieţei. Pentru piaţă asta înseamnă că are un loc persoana care poate să vină la hala de carne".



Cumpărătorii, dar şi şoferii spun că schimbările sunt binevenite:



"Este mai liber, pentru că nu era aşa. Săptămâna trecută era practic imposibil să treci pe aici".



"Pentru şoferi este foarte bine. Este un lucru foarte bun".



"Este foarte bine".