Fără televizor şi fără internet - un colţ de rai în mijlocul naturii la Tudora

Din dorinţa de a promova localitatea unde s-a stabilit împreună cu familia şi tradiţiile frumoase pe care le are satul Tudora, a deschis o pensiune pentru turişti. Dorina Onici, profesoară de limba şi literatura română, le propune vizitatorilor un loc deosebit, fără televizor şi fără internet.Ideea o avea mai demult, povesteşte ea, însă mereu se iveau impedimente, cele mai multe, de ordin financiar. Atrasă de frumuseţea livezilor de piersici, a organizat un festival dedicat piersicilor, timp de 3 ani, până la venirea pandemiei. Femeia speră că în acest an va fi reluată tradiţia, iar festivalul vrea să îl organizeze chiar la pensiune. Turiştii care vizitează acest colţ de rai sunt supuşi unui test al rezistenţei. Acolo nu există internet şi nici televizor. Şi cel mai probabil nici nu vor avea nevoie de ele, crede administratoarea."Vin în sălbaticul naturii pentru a se detaşa de lumea modernă, de actual. Am făcut un sondaj în rândurile vizitatorilor noştri, 94% au spus că nu vrem internet, nu vrem wi-fi. Noi venim la odihnă detaşată. O lume aici, al sălbaticului naturii, pe un mal de Nistru unde să putem merge prin iarbă, să simţim miros de fân şi să vedem acel peşte care merge prin Nistru şi să-l prindem cu mare drag", spune administratoarea pensiunii, Dorina Onici.Nici bucătăria nu e una obişnuită: majoritatea reţetelor sunt pregătite din peştele pescuit."Punem accent pe peşte, şi anume cel din Nistru. Şi dacă facem o zeamă de peşte o facem din peştele din Nistru. La moment care s-a prins acela îl facem. Peşte prăjit, peşte copt la cuptor, şi desigur, persicata care este băutura noastră de bază", a menţionat Dorina Onici.Din cauza spaţiului, doar două familii pot fi cazate concomitent la pensiune. Iar pe viitor antreprenoarea vrea să se extindă. Pe lângă locurile pitoreşti de pe malul râului Nistru, aceştia au posibilitatea să viziteze şi muzeul "La Bunici" din localitate.