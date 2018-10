Fără taximetrişti ilegali şi călătorii în lipsa unui bon de plată: A fost introdus impozitul fix pentru şoferii de taxi

Fără taximetrişti ilegali şi călătorii în lipsa unui bon de plată. Modificările legislative care vor permite să soluţioneze aceste probleme au intrat deja în vigoare. Printre principalele prevederi se numără introducerea impozitului fix pe venit de 500 de lei, dacă salariul lunar al taximetristului nu depăşeşte 10 mii de lei. De asemenea, va fi verificat mai strict şi dacă şoferii eliberează bonul fiscal.



"Pentru a-i stimula pe şoferii de taxi să lucreze legal, de acum legislaţia prevede că pasagerul are dreptul să nu achite călătoria în cazul în care lui nu i-a fost eliberat bonul de plată. Mai mult, pentru aceasta abatere şoferul va plăti şi o amendă."



Conducerea Asociaţiei Transportatorilor în Regim de Taxi spune că odată cu introducerea acestor modificări vor fi create condiţii pentru dezvoltarea serviciilor.



"Una din funcţiile aparatului de casă este măsurarea veniturilor companiei. Din acest venit care se bate prin aparatul de casă se acoperă toate costurile şi toate cheltuielile. O lege foarte bună, noi demult am aşteptat aceste modificări", a spus Andrei Toacă, vicepreşedintele Asociaţiei al Patronatelor Transport de Taxi.



Oamenii spun că aceste schimbări sunt necesare pentru a face regulă în domeniul prestării serviciilor de taxi.



"Trebuie să dee bonul de plată, ca să fiu la curent că taxiul lucrează legal. Dacă am cerut, mi s-o dat, dacă nu am cerut, nu mi-au dat", a spus un bărbat.



"Trebuie să fie şi schimbări la nivel psihologic pentru ca oamenii să ştie că sunt obligaţi să solicite bonul de plată", a spus o femeie.



Şi noua metodologie de impozitare este salutată de unii reprezentanţi din domeniu. Potrivit lor, până acum, povara fiscală era prea mare.

"Prin introducerea impozitului fix ştii cât trebuie să achiţi. Este mai bine aşa", a spus un bărbat.



"Aveam salarii achitate la negru. În prima lună vom avea mai puţini şoferi care activează ilegal", a declarat un bărbat.



"Scopul modificărilor respective şi a fost de a reduce povară fiscală pe segmentul respectiv de a stimula angajatorul să declare acele venituri reale pe care le primeşte angajatul său", a spus Nicoleta Nemerenco, şef de direcţie la Serviciul Fiscal de Stat.



Amenzile pentru abaterile în activitatea taximetriştilor ajung la 15 mii de lei.