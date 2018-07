Fără parcări neregulamentare. Pe trotuarele de la intersecția străzilor V. Micle şi V. Pârcălab au fost instalate bănci şi coşuri de gunoi

Foto: ipn.md

Autorităţile vor să limiteze parcările neregulamentare pe trotuarele din Capitală. Aşa că, după ce acum o lună au instalat pe strada Puşkin mai multe bănci, coşuri de gunoi şi jardiniere pentru flori, astăzi muncitorii au făcut acelaşi lucru şi pe trotuarele de la intersecția străzilor Veronica Micle şi Vlaicu Pârcălab.



"A fost un proiect pilot la iniţiativa societăţii civile, cât şi a Primăriei municipiului Chişinău, a primarului. Am văzut că sunt foarte multe maşini parcate pe trotuar ceea ce creează impedimente pietonilor şi am hotărât ca să soluţionăm problema", a declarat Ion Burdiumov, şeful Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare.



"Aceste bănci au rolul de impediment fizic pentru maşini, iar în alte situaţii pot fi instalate vazoane, stâli de protecţie a trotuarului", a explicat Victor Chironda, specialist în dezvoltare urbană.



După ce vor finaliza lucrările, autorităţile vor să transforme strada Veronica Micle într-o zonă pietonală.



"În afară de mobilierul dat sunt scaune pentru pietoni şi sunt şi nişte vazoane care deja au fost umplute cu pământ. Pe viitor planificăm într-o zonă de stradă între Vlaicu Pârcălab şi Puşkin s-o facem pietonală", a precizat Ion Burdiumov, şeful Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare.



Oamenii au păreri împărţite referitor la amplasarea băncilor:



"Sunt prea aproape de drum".



"Sunt binevenite pentru oameni, femei cu copii, dar mie îmi pare că sunt la marginea drumului pentru transport şi chiar pentru un copil dacă se aşează acolo".



"Este foarte frumos, însă pe aici trec multe maşini şi să respiri este un pic neplăcut".



Amenajările au costat aproximativ 30.000 de lei.