Fără mese copioase și cadouri scumpe. Cum a marcat în acest an comunitatea romă din Soroca Paștele Blajinilor

Fără mese copioase și cadouri scumpe. În acest an, comunitatea romă din Soroca a marcat modest Paștele Blajinilor. Deși au avut voie în cimitire, purtarea măștii și păstrarea distanței sociale a rămas obligatorie. Totodată, le-a fost interzis să bea și să mănânce în cimitir.Oamenii se plâng că pandemia şi în acest an le-a dat planurile peste cap."Noi, romii, vrem să facem să fie cel mai bun, cel mai frumos pentru răposaţi noştri. Situația astăzi e cam complicată şi cu pandemia care este şi cu sărăcia care este. Oameni mulţi nu au putut să vină acasă. Nu sunt mesele acelea întinse cum au fost anii precedenți", a declarat fiul baronului, Robert Cerari."Nu e aşa cum era mai înainte. Nu e barosonia aceea. Lumea e plecată peste hotare. Lume nu-i. E tare greu. Cu pandemia, cu bolile. Noi ştim regula că dacă nu trebuie la masă, nu trebuie. Am adus vreo patru, cinci ouă, un colac, am dat de pomană."Unii s-au întristat că, din cauza restricțiilor și a numărului mic de oameni, nu au primit pomeni."E de coșmar. Sunt foarte puţini. Ba aici, ba acolo. Rar când poţi să găseşti pe cineva în cimitir."Cei care au venit la cimitir au încercat să respecte toate măsurile epidemiologice impuse de autorităţi."Anul acesta e mai puţin. Da măcar venim să îi vedem că ei așteaptă ziua aceasta. În alţi ani era mai multă lume. Ei, dar aşa trebuie, aşa facem.""Am fost şi mi-am făcut datoria că am mamă, tată, nășica şi fata. Ce să faci? Aşa a venit vremea. Cu boala asta. E greu, dar ce să facem? Mergem înainte.""Veneam tot timpul de Paştele Blajinilor cu pomeni. Venea părintele, făcea datoria lui. Dacă nu se dă voie, nu se dă voie."În anii precedenţi, romii obişnuiau să împartă de Paştele Blajinilor pomeni scumpe, cum ar fi bijuterii din aur sau electrocasnice.