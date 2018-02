Fără inhibiții. Un grup de alergători din Belgrad au alergat în lenjerie intimă pe malul Dunării

Au alergat doar în lenjerie intimă pe malul Dunării în capitala sârbă Belgrad. Competiția, organizată de un club al alergătorilor din oraș, a adunat zeci de tineri fără inhibiții, care nu au ezitat să-și dea jos hainele.



Cum termometrele din Belgrad arătau mai puțin de cinci grade cu plus, participanții au decis să se încălzească bine înainte să alerge.

Aceștia au făcut mai multe exerciții fizice, care li s-au părut foarte

distractive să le execute

aproape goi.



Cursa cu lungimea de 1,6 kilometri a avut și un învingător. Totuși, în centrul atenției a fost participanta care a câștigat premiul pentru cel mai bun costum.



"Am alergat astăzi pentru că este o terapie bună, o formă dinamică de meditație, dar și pentru a-mi face noi prieteni. M-am simțit foarte bine după ce am alergat.”



Concursul este organizat anual, însă numărul participanților este unul mic. Cei care au venit să-i vadă pe alergătorii din acest an spun că nu s-ar dezbrăca pe așa vreme rece.