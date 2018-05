Fără frică de iubire. Ce părere au moldovenii despre relaţiile netradiţionale

"Fără frică de iubire" sub acest slogan cei de la GenderDoc-M au montat o instalaţie pe strada Bucureşti, din Capitală. Activiştii spun că astfel îşi doresc ca oamenii să fie mai indulgenţi faţă de persoanele care au o orientare sexuală netradiţională. Părerile trecătorilor sunt împărţite.

Unii spun că afecţiunea faţă de persoanele dragi trebuie arătată acasă şi nu în public, alţii însă sunt toleranţi faţă de minorităţile sexuale.

Câţiva activişti de la GenderDoc-M, au pus o instalaţie lângă Direcţia Cultură a Capitalei, pentru a promova iubirea fără frică faţă de oameniii care nu fac parte din comunitatea lor. Minorităţile sexuale au ales acest loc, întrucât spun că fluxul de oameni este mai mare şi va fi mai vizibilă pentru cetăţeni.



"Noi dorim să trăim într-o comunitate unde nu este frică, deoarece acolo unde este iubire nu e loc de frică", a spus Anastasia Danilova, director executiv GenderDoc-M.



Sloganul campaniei din acest an este "Fără frică de iubire", deoarece în Republica Moldova mai sunt oameni care iubesc cu frică, spun reprezentanţii LGBT.



"El are menirea să cheme spre solidaritate. Şi toate persoanele care sunt solidare pot veni aici să îşi facă o poză", a zis Angelica Frolov, coordonator GenderDoc-M.



Unii oameni susţin acţiunea celor de la GenderDoc- M, alţii o condamnă.



"Să ieşi în stradă să demonstrezi afecţiunea faţă de cineva pe care altcineva nu îi agrează cred că nu e bine."



"Idee nu am ce-i cu asta, prima dată am văzut. Eu nu înţeleg ce ei vor să spună cu faptul

ăsta. Dragostea fără frică... aici lumea poate să considere diferite momente."



"Noi credem că în drepturile LGBT şi în drepturile oamenilor în general"



"Sunt tolerantă faţă de toţi."



Campania "Fără frică" este l-a cea de-a treia ediţie. Instalaţia va sta pe strada Bucureşti până pe 17 mai, atunci când este ziua internaţională a homofobiei.

Iar pe 19 mai va avea loc marşul Solidarităţii "Fără Frică de Iubire".