FĂRĂ DATORII ÎN NOUL AN: Moldovenii au făcut cozi la ghişee pentru a-şi achita facturile

De ultima zi din al sunt legate şi unele superstiţii. Mulţi moldoveni au ţinut morţiş să nu intre cu datorii în 2019 şi au dat năvală de dimineaţă la bănci.

Unii oameni au făcut cozi la ghişee pentru a-şi achita facturile, iar alţii au primit bani din străinătate sau şi-au ridicat cardurilor.



"Am decis să păşesc în noul an fără datorii. Vreau să plătesc factura pentru curent şi mă bucur că cei de la bancă au program."



"Am avut un ghinion, am pierdut în ajunul sărbătorilor în vălmăşeală portmoneul unde erau cardurile bancare şi sunt nevoită să fac o cerere să restabilesc, noroc că astăzi e o zi de lucru. "



Clienţii au avut posibilitatea să-şi rezolve problemele la bancă până la ora prânzului.



"Clienţii au venit de dimineaţă să-şi remită cardurile care nu au reuşit încă, să-şi deschidă fonduri, avem transferuri pentru persoanele juridice şi fizice de peste hotare pentru ca să le facă surprize celor dragi. Este mult de lucru, ca ultima zi a anului se adună lumea", a spus angajata unei bănci, Doina Barbăroş.



Unii au decis să-şi pregătească şi maşinile pentru sărbătoare. Şoferii făcut cozi astăzi la spălătoriile auto.



"Totul trebuie să fie curat în noul an. Să avem gânduri curate, maşină lustruită şi o viaţă curată. Am decis de dimineaţă să vin cu băiatul să spălăm maşina. Soţia cu fiica pregătesc totul acasă", a spus locuitorul Capitalei, Vladimir Tcaciuc.



Într-un centru unde şoferii îşi pot spală singuri maşina, rândurile se întindeau pe zeci de metri.



"Am stat vreo jumătate de oră, acum cred că e mai aglomerat că toţi vor să îşi spele maşina înainte de anul nou. "



"Chiar am venit cu maşina de serviciu să fac oleacă de curăţenie de anul nou să fie curat, adica să intrăm în anul nou frumos şi bine. Peste tot am făcut curat şi pe interior şi pe exterior. "



Cei care au apelat la serviciile spălătoriilor automate au achitat 10 lei per minut.