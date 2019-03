Fără contract de salubritate. Mai mulţi antreprenori nu plătesc taxa de gunoi

foto: Oameni şi Kilometri

Aproximativ şapte mii de antreprenori care activează în Capitală nu plătesc taxa de gunoi, deşi se folosesc de serviciile Regiei Autosalubritate. Primăria se plânge că are anual pierderi de milioane de lei din această cauză. Acum, vrea să schimbe situaţia şi va insista ca Parlamentul să înăsprească amenzile.



La această platformă de gunoi de pe strada Onisifor Ghibu din Capitală, zilnic sunt aruncaţi saci cu gunoi de cei care NU au un contract cu Autosalubritatea. Cei care plătesc pentru ridicarea deşeurilor sunt indignaţi.



"Aduc de toate aici. Chiar eu am văzut că aduc cu maşinile saci întregi şi îi aruncă."



"Trebuie să îi amendeze, e corect, şi pe stradă lasă aşa. Sunt foarte multe persoane care fac aşa murdărie în oraş."



"Ar trebui să fie, amenda trebuie să fie foarte mare. Mai murdar decât la noi în Moldova cred că nu e în nicio ţară."



"Noi pe municipiul Chișinău avem la moment 42 microgunoiști, unde de către particulari, de deținătorii de case se depozitează în mod obraznic deșeurile. Avem pierderi anuale în jur de un milion 200 de mii de lei numai pentru ridicarea deșeurilor care nu sunt contractate", a declarat Eugeniu Axentiev, şeful Î.M. "Regia Autosalubritate".



"Noi am avut nevoie de circa o mie de oameni, timp de o săptămână, să curăţim şoseaua Munceşti de gunoişte neautorizată", a spus Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Locatarii blocurilor achită 9 lei de persoană, pentru evacuarea gunoiului, cei de la curte 18 lei şi 50 de bani, iar antrenorii plătesc câte 120 de lei pentru fiecare metru cub de gunoi evacuat. Antreprenorii cu care am discutat dau asigurări că au încheiat contracte cu Regia Autosalubritate.



"E multișor pentru 12 metri pătraţi e destul de mult, dar. Gunoi se face peste tot locul, dar, în primul rând, poate nu sunt de vină agenţii economici, dar e de vină lumea, fiindcă, în fiecare zi se face curăţenie şi, peste cinci minute şi deja e aruncat ceva, ori o hârtie de bomboane, ori pachetul de la ţigări."



Nu este clar deocamdată cu cât ar urma să fie majorate amenzile. În prezent, agenţii economici riscă sancţiuni de până la 13 mii 500 de lei, iar persoanele fizice - de până la 1.800 de lei.