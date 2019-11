Fără coaliţie în Consiliul Municipal Chişinău

Consiliul Municipal Chişinău nu are încă o majoritate. Nici la cea de-a doua şedinţă a CMC, aleşii locali nu au format o coaliţie majoritară şi nici nu se poartă negocieri în această privinţă. Consilierii PAS admit că majoritatea în consiliul a fost formată dintre socialişti, democraţi şi consilierii de la Partidul "Şor". Aceste presupuneri sunt respinse de formaţiunile vizate.



ALEXANDRU TRUBCA, vicepreşedinte fracţiunea PAS: "În primul rând, noi constatăm o coaliţie ad-hoc între PSRM, PD şi "Şor"."



DENIS ULANOV, consilier Partidul Politic "Şor": "Nu, noi nu ducem negocieri. Asta este poziţia noastră dintotdeauna şi aşa rămâne şi aici, în Consiliul Municipal Chişinău."



VASILE CHIRTOCA, consilier fracţiunea PSRM:"Nu, nu face. Tot ce se propune, tot ce va fi propus este pentru oraş, pentru interesele lor şi eu cred că majoritatea consilierilor susţin şi propunerile primarilor, şi propunerile consilierilor şi noi suntem deschişi să suţinem şi propunerile reprezentanţilor altor fracţiuni."



VLADIMIR CEBOTARI, consilier PDM: " - Noi nu am dus discuţii cu absolut nimeni pentru a forma o coaliţie sau nu, dar, este adevărat că pentru anumite decizii noi am avut şi nişte consultări cu diverse fracţiuni. - Ne puteţi spune care sunt ele? - Nu, bine, negocierile sunt între noi, nu au dat mari rezultate, din diverse motive. Uneori, din cauza noastră, alteriori, din alte cauze, dar asta e."



Consilierii PAS şi PPDA, deşi se laudă că fac o echipă, în CMC cele două formaţiuni s-au separat, la fel cum s-a întâmplat şi în Parlament. Cu toate acestea, cele două fracţiuni au, împreună, 19 mandate, pe când majoritatea ar putea fi reprezentată de cel puţin 26 de consilieri.



ALEXANDRU TRUBCA, vicepreşedinte fracţiunea PAS: "Singurii parteneri ai noştri, la momentul de faţă, sunt fracţiunea PPDA. Dar, colaborăm, cum am spus, noi colaborăm cu toate fracţiunile pentru toate proiectele, care sunt în interesul locuitorilor Capitalei."



ALIONA DOROŞ, vicepreşedinte fracţinea PPDA: "Nu ducem niciun fel de negocieri, cu nicio fracţiune. Noi suntem fracţiunea Platformei PPDA şi fracţiunea PAS, cu care avem un bloc comun, cu ei comunicăm, colaborăm. Cu ceilalţi doar pe proiecte proiecte care le avem propuse în Consiliu."



După alegerile locale din 20 octombrie, PSRM a obţinut cele mai multe mandate în Consiliul Municipal Chişinău, 22 la număr. Urmează blocului "ACUM" cu 19 reprezentanţi. Liberalii au obţinut doar trei mandate, iar democraţii şi Partidul Politic „ȘOR” câte două mandate de consilier. Partidului Unității Naționale, Mișcarea “Forța Nouă” și Partidul Comuniștilor au câte un reprezentant în CMC.