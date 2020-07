Fără ceremonii, fără venituri. Proprietarii restaurantelor înregistrează pierderi financiare uriaşe din cauza pandemiei de COVID-19

"Cei care au amânat pentru anul viitor, am încercat să vedem ce este în programul nostru de lucru pentru anul viitor. Cei care au anulat, nu conform legii, dar conform omeniei, ne vom strădui să întoarcem banii înapoi, dar în ceva timp", a spus proprietara unui restaurant, Nadejda Herţa.Nadejda Herța este proprietara unui restaurant din Capitală. Femeia spune că în ultima perioadă a avut mari cheltuieli pentru întreținerea localului şi practic niciun venit. Ea susţine că au fost anulate câte 50 de evenimente pe lună, iar acum este gata să respecte toate măsurile epidemiologice pentru ca evenimentele să fie permise cât mai curând."Dacă în certificatul autorizației de funcționare avem X locuri, eu cred că s-ar putea de înmulțit această cifră la 40% și de activat liniștit, calm", a spus proprietara unui restaurant, Nadejda Herţa.”Suntem în pierderi foarte mari. Nu știu când o să ne recuperăm cu toate pierderile noastre și nu știu cum o să intrăm și în sezonul de iarnă”, a menţionat administratoarea unui restaurant, Snejana Ţurcanu.Snejana Țurcanu este administratoarea unui restaurant din orașul Cricova. Femeia spune că în acest an au fost anulate sau reprogramate aproape 50 de evenimente. Chiar dacă ceremoniile vor fi permise din 1 august, asta nu va salva situaţia.”O nuntă nu poți s-o organizezi în cinci zile. După 1 august, hop, și haideți să facem nuntă pe 7 august. Deci, practic majoritatea au anulat, ceea ce au mai rămas, au rămas puțini ca să putem acoperi măcar câteva pierderi suportate”, a spus administratoarea unui restaurant, Snejana Ţurcanu.”Eu nu cred că la piață normele sanitare se respectă mai bine decât în restaurante, unde și pană la pandemie era ca în farmacie”, a spus organizatoare de evenimente, Mirela Uruşciuc.Proprietarii restaurantelor susțin că prețurile de organizare a evenimentelor vor rămâne neschimbate. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca toate nunțile, cumătriile și alte ceremonii să fie interzise până în 1 august. Am încercat să aflăm de la directorul ANSP, Nicolae Furtună, dacă este analizată posibilitatea reluarea acestora din 1 august, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon.