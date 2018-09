Fără CASĂ, din cauza fostei soţii. Tragedia unui bărbat din raionul Criuleni

foto: publika.md

O casă din satul Boşcana, raionul Criuleni, a fost mistuită de flăcări zilele trecute. Proprietarul acesteia susţine că locuinţa i-a fost incendiată de păgubiţii fostei sale soţii. Ea împrumuta sume mari de bani, fără a le mai întoarce.



"Odaia aceasta a fost incendiată, a fost aruncat aici ceva benzină, motorină. Se vede că nu a ars totul pentru că erau ferestrele închise, nu a fost oxigen şi el a mocnit şi s-a stins", a spus Victor Leşanu, păgubit.



Lui Victor Leşanu îi vine greu să creadă cele întâmplate.



"Eu am fost poftit la o nuntă, în jurul orei 5 am încuiat casa şi am plecat. Fix la ora 21 m-au sunat şi mi-au spus că arde casa. Am luat o maşină şi am venit. Când am venit ieşea din toate ferestrele fum", a mai spus a spus Victor Leşanu, păgubit.



Bărbatul ne-a mărturisit că pe numele Rodicăi Leşanu este deschis un dosar penal pentru escrocherie. Informaţia a fost confirmată şi de poliţie. Victime i-au devenit peste 30 de persoane, majoritatea săteni, de la care lua bani sub pretextul că trebuie să facă nişte tranzacții la farmaciile pe care le administra.



"Mi-a apărut doamna Rodica şi a început, tanti Maria te rog frumos nişte bani îmi trebuiesc fac transferuri mari pentru bătrânii din sat şi apoi mie îmi dă înapoi îndoit", a spus Maria Malai, victima escrocheriei.



"Suna tot timpul şi îmi spunea, hai ajutaţi-mă că matale îmi eşti ca o mamă, matale pe mine mă ajuţi", a spus Svetlana Ciubotaru, victima escrocheriei.



"Vin de la Moscova acasă cu ginerele, numa intru pe ogradă, ne aşezăm la masă. Peste o oră apare în casă la mine, te rog în genunchi, ştiu că nu ai venit fără bani şi eu aveam nişte bani. Aveam trei mii şi ceva de euro şi ea mi-a spus să îi dau. Eu zic, nu. trei mii îţi dau restu las şi mie de mâncare", a afirmat Ion Malai, victima escrocheriei.



Poliţiştii urmează să stabilească dacă locuinţa a fost într-adevăr incendiată. Ancheta va fi pornită doar după ce pompierii vor veni cu o concluzie finală.