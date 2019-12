FĂRĂ CASĂ, DE SĂRBĂTORI: O familie cu 2 copii a rămas pe drumuri după ce le-a ars locuința

Un incendiu le-a furat, peste noapte, casa, toate bunurile agonisite de o viaţă dar şi spiritul sărbătorile de iarnă! O tânără familie din oraşul Bălţi, părinţii şi doi copii minori, au rămas pe drumuri după ce locuinţa le-a fost mistuită de flăcări. Durerea este cu atât mai mare, cu cât soţii au luat un credit pentru a-şi procura casa, iar banii încă nu i-au întors. Disperaţi, tinerii cer ajutorul oamenilor cu inimă mare.



Familia Furtună a locuit în această casă timp de şase ani. Iniţial, soţii luau locuinţa în chirie. Ulterior, după ce au adunat nişte bani şi au contractat un credit, au reuşit să o cumpere. Aşa cum locuinţa era veche, tinerii au început să o repare după bunul lor plac.

''Doi ani au durat lucrările de reparaţie. Ne rămăseseră doar antreul. În acest an am depus tot efortul şi am investit toţi banii pe care-i aveam pentru a termina sala de baie'', a spus locuitorul oraşului Bălţi, Denis Furtună.



În noaptea din 23 spre 24 decembrie, eforturile soţilor Furtună s-au transformat, în câteva minute, în scrum. Focul a pornit de la centrala termică situată în una dintre odăile casei. Au ars aproape toate bunurile din locuinţă.



''Am ajuns aici şi am văzut că centrala era în flăcări. Toată camera ardea. Nimic nu mai rămăseseră. Am intrat repede în casă, am trezit soţia, am rugat-o să ia copiii şi să sune la pompieri. Eu am luat o căldare, acolo este fântâna şi am încercat să fac ceva pentru a nu admite o explozie'', a spus locuitorul oraşului Bălţi, Denis Furtună.



''Un vecin m-a ajutat să scot copiii din casă şi să chem pompierii. Era frig. Am învelit copiii cu nişte plapume, eu am ieşit din casă într-un halat şi într-o pereche de şlapi. În timp ce pompierii stingeau flăcările, eu am reuşit să intru în casă şi să iau actele şi gecile copiilor'', a spus locuitoarea oraşului Bălţi, Irina Furtună.



Denis Furtună este angajat într-o companie de mobilă, iar soţia sa nu lucrează nicăieri. Tânăra familie încă nu a reuşit să întoarcă creditul luat pentru cumpărarea casei, iar de bani pentru a-şi ridica o locuinţă nouă nici nu poate fi vorba. Acum, cei doi soţi şi băieţii lor de cinci şi, respectiv, nouă ani se înghesuie în casele părinţilor lor.



''Părinţii noştri nu ne pot oferi un ajutor mare. Mama mea ia în chirie un apartament cu o odaie, iar mama Irinei are o familie mare, pe ajutorul căreia nu putem miza'', a spus locuitorul oraşului Bălţi, Denis Furtună.



Deşi durerea pe care o trăiesc soţii este imensă, Irina Furtună face tot posibilul pentru a nu-i priva pe cei doi băieţi de magia sărbătorilor de iarnă.



''Dispoziţia nu este, deloc, de sărbătoare. O să ne străduim să le facem, cel puţin copiilor, o sărbătoare. Pentru noi este un moment foarte greu'', a spus locuitoarea oraşului Bălţi, Irina Furtună.

Iar băiatul mai mare i-a scris deja o scrisoare lui Moş Crăciun. Vrea câteva jucării, dulciuri şi încă ceva.



'' - Ce vrei să-ţi aducă Moş Crăciun?

- Fericire şi sărbători frumoase tuturor'', a spus feciorul mai mare, Eduard Furtună.



Cei care vor să ajute familia Furtună să aibă, din nou, propriul acoperiş deasupra capului, îl pot suna pe Denis Furtună la numărul de telefon 069 43 03 54 sau pot dona în contul bancar afişat pe ecran.