Fără bani şi fără case. Ce au păţit 130 de familii din Capitală

Fără bani şi fără case. 130 de familii au rămas pe drumuri, după ce au investit zeci de mii de euro în apartamente construite în 3 blocuri din sectorul Botanica al Capitalei. Firma de construcţii a dat faliment acum 7 ani, iar păgubaşii îşi caută dreptatea în instanţe.



În 2007, compania semna contracte pentru construcţia blocului de pe strada Băcioii Noi 16/2. Lucrările au început în 2010, iar 3 ani mai târziu oamenii urmau să se mute în casă nouă. Firma a ridicat doar un bloc din cele 3, dar nici acela nu e gata. Iulia Colesnic a plătit 26 de mii de euro pentru un apartament cu două camere. Acum stă în chirie, deşi în acte e proprietara unui apartament.



''În 2010 a fost în totalitate achitat şi tot cu speranţa stăm, am doi copii, stăm în chirie cu soţul. Avem contract legalizat la notar, la cadastru'', a spus victima, Iulia Colesnic.



Şi Cosmas Ovranis e în aceeaşi situaţie.



''Eu am achitat apartamentul timp de doi ani. Şi sora mea are apartament aici. Au fost recomandări că preţul e mai mic faţă de oraş. Dar în final a fost un scop să ne înşele'', a menţionat victima, Cosmas Ovarnis.



''Eu sunt din partea lui fata mea. Ea a plecat peste hotare ca să facă bani să cumpărăm apartament. Am achitat o sută de procente plus nouă procente în plus şi am rămas fără nimic''.



"Am încheiat contractul în 2010 şi mi-a promis că în 2012 va fi finisat. Atunci m-am apropiat şi nu era gata. Ei şi-au cerut scuze şi mi-au mai propus un garaj care la fel l-am achitat şi nu ştiu unde este el acum".



Firma care a început construcţia blocurilor a fost preluată de o altă companie care s-a angajat să finalizeze lucrările, apoi a intrat în insolvenţă. A fost numit un nou administrator care tot nu poate rezolva problema oamenilor.

Actualul administrator, Oleg Munteanu, propune contractarea unei alte firme de construcţii care să finalizeze construcţia. Asta cu o condiţie.



"Singurii locatari să facă o supraplată la contract, deci acum altă soluţie adică găsim firma şi toţi 130 de investitori să mai adauge careva mijloace financiare ca să continuăm această construcţie", a spus administratorul companiei de construcţii, Oleg Munteanu.



Evident, proprietarii apartamentelor refuză propunerea deoarece ei au achitat deja contractele integral. Potrivit documentelor, imobilul este evaluat pe piaţa imobiliară la peste 50 de milioane de lei.