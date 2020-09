Fără bani și fără apartamente. Situaţia în care s-au pomenit zeci de oameni care au plătit pentru locuinţe într-un bloc din sectorul Botanica

În 2018, Ghenadie Osoianu a investit 300 de mii de lei într-un apartament din blocul care urma să fie construit pe strada Sarmizegetusa. Când construcția a fost dată în exploatare, Ghenadie a mers să întocmească actul de predare - primire, dar a aflat cu stupoare că nu e posibil."În instanţă, avocatul acestei companii a confirmat că ni s-a eliberat bonul de plată, dar banii nu au ajuns la ei în casierie. Din câte se pare, în obligaţiile investitorilor intra şi să avem grijă unde vor ajunge aceşti bani. Am început şi noi să facem unele investigaţii şi am aflat că această firmă are o gaură în buget de 82 de milioane de lei. Acum, pentru a acoperi această gaură, ei au pus la cale aceste înşelătorii", a spus victima, Ghenadie Osoianu."Am dat banii contabilului şi am primit un bon de plată, în baza unui contract de investiţii făcut la notar şi înregistrat la Cadastru. Apartamentul este sigilat, la apartamentele la care nu se eliberează actele s-au pus sigilii şi s-a pus pază"."Am mers în instanţă anul trecut, în noiembrie, dar prima şedinţă de judecată va fi abia acum, în octombrie. Desigur că am fost foarte şocaţi, ne-am tot certat cu directorul şi contabilul companiei"."Avocatul comentează că totul a fost făcut la indicaţia directorului. E mult mai simplu să spunem că nu există bani, deoarece noi nu-i avem, dar e mult mai greu să clarifici cine şi cum a sustras banii din firmă", a spus avocatul, Alexandru Marginean.Am încercat să obţinem o reacţie din partea companiei de construcţii. Administratorul ne-a sugerat să-l contactăm pe jurist, Alexei Tighinean, care a declarat că nu va oferi niciun comentariu până la o decizie a instanţei şi a refuzat să facă uz de dreptul la replică. Nu este primul caz în care banii investiţi de oameni în construcţia blocurilor se pierd pe drum. În 10 septembrie, şase angajaţi ai companiei "Glorinal" au arestaţi, iar altul a primit arest la domiciliu. Ei sunt învinuiţi că ar fi tras pe sfoară 70 de oameni care au investit în total circa 50 de milioane de lei într-un bloc construit de companie. Banii au fost folosiţi în alte scopuri de reprezentanţi ai companiei și de către alți angajați ai agentului economic. În consecinţă, "Glorinal" a intrat în incapacitate de a-și executa obligațiunile față de investitori.