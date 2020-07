Fără apă şi salarii de batjocură: Lucrătorii sezonieri, trataţi ca nişte sclavi în fermele din Spania

Mii de muncitori sezonieri lucrează câte 12 ore pe zi sub soarele torid ori prin ploaie. Dorm în barăci sau corturi, nu au nici electricitate, nici apă ca să bea sau să se spele şi primesc salarii de batjocură. Tabloul nu descrie sărăcia din Africa, ci e vorba despre faţa nevăzută a Europei şi chinurile angajaţilor sezonieri. O investigaţie Euronews scoate în vizor condiţiile de lucru şi de trai ale acestora, care amintesc mai degrabă de perioada medievală. Spania este principalul producător de fructe şi legume din Europa. Acolo, migranţii care muncesc pe câmpuri pentru a-şi câştiga bucata de pâine sunt trataţi ca nişte sclavi."Oamenii sunt absolut conştienţi că muncesc la negru şi să nu-mi spuneţi că autorităţile sau oamenii de afaceri nu sunt la curent cu asta. Toţi tac, pentru că le convine.""Lucrurile stau destul de prost aici, pentru că nu avem apă ca să ne spălăm sau să bem. Unii o cumpără, iar alţii o colectează."Totuşi, nimeni nu îndrăzneşte să se plângă de teama că ar putea fi pedepsiţi."Sunt supuşi unor presiuni uriaşe. Sunt grăbiţi ca să strânga roada de pe câmp. Toată ziua li se spune: Grăbiţi-vă, grăbiţi-vă! Dacă nu reuşesc să strângă o anumită cantitate, atunci li se taie din salariu.", a spus Jose Antonio Brazo, reprezentantul unui sindicat din Huelva, Spania.Nici la vecini nu este mai bine. Franţa, cea care beneficiază de cele mai mari subvenţii, 7 miliarde de euro anual, nu le oferă condiţii mai bune muncitorilor sezonieri."Bine ai venit în iad! Iniţial am crezut că e o glumă, dar când am deschis uşa şi am văzut casa... era dezastru! Podeaua era murdară, pe tavan mişunau insectele, iar pe pereţii din toaletă erau excremente."Juan, un tânăr columbian, angajat la o fermă din sud-vestul Franţei, a rezistat doar două luni, iar după aceea a reuşit să revină în ţara sa cu ajutorul reprezentanţilor consulatului şi fără bani. În aceleaşi condiţii au trăit şi angajaţii fermelor Larrere, cei mai importanţi producători de morcovi din Europa, cu o cifră de afaceri de aproape 50 de milioane de euro. Acolo, dormeau câte cinci în cameră, pe paturi suprapuse şi fără lenjerie. În atenţia publică a ajuns şi Germania, după ce aproape o mie de angajaţi români ai unui abator au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus."Mă simt ca un porc, un porc blocat într-un spaţiu mic."Problema muncitorilor sezonieri a fost recunoscută, în sfârşit, de autorităţile din UE. În 19 iunie, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie, prin care se cer acţiuni concrete pentru protejarea siguranţei, sănătăţii şi condiţiile de muncă ale angajaţilor transfrontalieri.