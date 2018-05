FĂRĂ APĂ LA ROBINETE! Locuitorii din Comrat rămân timp de o săptămână fără apă

foto: publika.md

Au rămas fără apă la robinete. Timp de o săptămână, majoritatea locuitorilor din Comrat vor fi nevoiţi să care apă potabilă cu găleţile. Asta pentru că sistemul de alimentare şi canalizare este învechit, iar autorităţile sunt nevoite să-l dezinfecteze cu clor. Muncitorii de la Apă Canal au început încă de ieri lucrările de curăţare.



"Astăzi spălăm rezervoarele şi ducem probele la Centrul de Sănătate Publică ca să verifice cât de bine au fost curăţate. După asta, putem să umplem rezervoarele cu apă", a spus Vera Găgăuz, şefa Apă Canal Comrat.



Oamenii au fost avertizaţi din timp şi au reuşit să-şi facă provizii.



"În fiecare an, când este sistată livrarea apei pentru a fi curăţate ţevile, noi facem provizii de două tone de apă."



"Bine că am fântână în curte. Mai vin şi vecinii şi iau apă. Ar fi bine să cureţe ţevile pe rând, nu toate odată."



Angajaţii de la grădiniţa numărul 7 din oraş au făcut rezerve de apă. Dar şi cei de la Apă Canal au dus mai multe cisterne pentru a se asigura că micuţii nu rămân fără apă.



"Ne-au anunţat că vor închide apa. Din timp strângem apă pentru a avea cu ce pregăti mâncarea. Avem apă pentru spălat vesela şi apă pentru a pregăti bucatele", a spus Eugenia Creţu, medic la grădiniţa din nr. 7 din Comrat.



Primarul susţine că din cauză că sistemul de canalizare este vechi, trebuie să facă dezinfecţii de două ori pe an. Edilul speră că va putea cumpăra un sistem automatizat de curăţare, dar pentru asta are nevoie de două milioane de lei.



"Încercăm să obţinem finanţare de la diferite surse externe, USAID şi alte organizaţii şi sperăm să câştigăm acest grant. Echipamentul pentru noul sistem de curăţare a fost deja identificat. Acesta va fi procurat din SUA", a spus Serghei Anastasov, primarul oraşului Comrat.



În oraşul Comrat locuiesc aproximativ 23 de mii de oameni.