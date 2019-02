Faptele bune vor continua în Nisporeni și în toată țara, le-a spus Vlad Plahotniuc locuitorilor din circumscripția 17

Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a discutat vineri cu locuitorii din satele Brătuleni, Boldurești, Bărboieni și Valea Trestieni din raionul Nisporeni, care fac parte din circumscripția uninominală nr. 17, unde președintele PDM candidează pentru un mandat de deputat.

Vlad Plahotniuc le-a spus oamenilor că agenda lui include realizarea de noi proiecte de dezvoltare a localităților, printre care construirea și renovarea infrastructurii drumurilor, dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare, a rețelelor de gaz, extinderea iluminatului stradal, modernizarea grădinițelor, școlilor, bibliotecilor, oficiilor medicale și, desigur, crearea de noi locuri de muncă.

Liderul democraților a subliniat că în perioada celor 3 ani de guvernare asigurată de PDM au fost inițiate și implementate deja multe proiecte destinate localităților, reiterând angajamentul de a le intensifica, datorită creșterii economice și a stabilității pe care o poate menține doar Partidul Democrat.

"Noi am făcut multe, dar încă nici noi nu suntem deplin mulţumiţi de ce am făcut. Vrem să facem mult mai multe. Pentru că Moldova este a noastră, aşa cum este ea, iar noi suntem patrioţi şi am avut grijă de ea din 2016 şi o să avem grijă şi mai departe, cu ajutorul dumneavoastră", le-a spus candidatul Vlad Plahotniuc locuitorilor din Brătuleni.

Oamenii locului au confirmat că satele sunt într-o continuă schimbare și modernizare. Ei au apreciat și proiectul Drumuri Bune pentru Moldova, lansat anul trecut la inițiativa lui Vlad Plahotniuc. ”Pentru satele noastre s-au alocat bani pentru reparația drumurilor. Când am beneficiat de banii ăștia, la propriu satele Brătuleni și Cârnești au ieșit din glod”, a spus un locuitor.

"Readucerea oamenilor acasă, repopularea localităților este una dintre prioritățile Partidului Democrat. De aceea, în sate vor continua faptele bune pentru asigurarea tuturor condițiilor unui trai decent”, a dat asigurări Vlad Plahotniuc.