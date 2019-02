Fapte bune la Nisporeni. Vlad Plahotniuc a vizitat grădinița renovată "Povestea"

Lucrările au fost efectuate cu suportul Guvernului României şi contribuţia autorităţilor centrale şi locale din Moldova. Valoarea investițiilor se ridică la 26 de milioane de euro.Aici, s-a făcut izolarea termică a clădirii, au fost schimbate geamurile, instalată o cazangerie pe bază de biomasă și panouri solare, dar şi renovat blocul alimentar. Iar dormitoarele şi spaţiile de joacă ale copiilor au fost dotate cu mobilier nou."Copiii noştri au dispoziţie ca să spele mânuţe cu apă caldă care se încălzeşte de la baterii solare. În grădiniţa este foarte cald, datorită proiectului încălzirii cu biomasă, cu aşa condiţii de sigur suntem şi mulţumiţi, şi liniştiţi", a spus Cristina Moldovan, locuitorea oraşului Nisporeni."Dimineaţa ne spălăm mânuţele şi facem exerciţii şi ne jucăm cu copii. În grădiniţa este foarte bine.""Ajungeam până la trei mii şi acum trece peste cinci. Este un plus pentru tinerii specialişti. Îmi iubesc profesia, de aceea şi activez în aceasta instituţie. Vreau să mulţumesc din numele tuturor tinerilor specialişti pentru suportul acordat", a zis Marina Pralea, educătoarea la grădiniţa "Povestea".Candidatul în circumscripţia Nisporeni a menționat că educația preșcolară este foarte importantă, iar investițiile în copii sunt investiții în viitor şi o societate mai bună. Partidul Democrat din Moldova a promovat și va pune în aplicare mai multe inițiative sociale de susținere a familiilor cu copii."Pentru fiecare copil familia să primească 200 de lei până la majorat. Asta sunt miliarde de lei pe care noi putem să le dăm în buget, pentru că le-am acumulat. Am dat peste mâinii la unii, nu se mai fură, vin bani la buget. Şi alte proiecte pentru copii există medicamente gratis la farmacii", a declarat Vlad Plahotniuc , candidatul PDM în circumscripţia nr.17, Nisporeni."-Drumuri vrem. -Am înţeles, facem drumuri mai departe. Anul acesta noi să facem de două ori mai mult drumuri, iar la Nisporeni oleacă mai mult.""Fac partea din beneficiarii locuinţelor sociale. Sunt o mamică cu doi copii, chiar a fost un proiect foarte important pentru oraşul nostru, vreau să aduc mulţumiri.""Noua formulă de salarizare - ştiu că acest lucru a fost posibil doar cu implicarea Partidului Democrat, pentru care vă mulţumim.""În primul rând, vreau să vă felicit pentru simplitate şi sinceritate Dumneavoastră. Nu v-am cunoscut. V-am cunoscut numai prin televizor, dar astăzi sunt foarte mândră să vă cunosc în persoană. Eu vă felicit încă o dată din tot sufletul, domnule Plahotniuc. Sunt mândră, daţi-mi voie să vă strâng mâna", a zis Anastasia Rusu, profesoara de matematică.