FAPTE BUNE LA CRIULENI. Proiectele în domeniul medical şi educaţie, prioritare pentru PDM

Proiectele în domeniul medical sunt o prioritate pentru autorităţile de la Criuleni. Salariile mai mari şi condiţiile bune de muncă au determinat, doar în acest an, 17 tineri specialişti să rămână şi să muncească la ei acasă. Mai mult decât atât, în toate cele 44 de localităţi din raion, există câte un medic de familie, lucru mai rar întâlnit.

Astfel, oamenii nu trebuie să vină tocmai în Capitală, pentru a beneficia de careva servicii medicale. De acest lucru s-a convins preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, care a vizitat localitatea în cadrul Caravanei electorale PDM.



În doar doi ani, în oraşul Criuleni au fost reparate capital secţia de primiri urgente şi cea de obstretică şi ginecologie. Proiectul a costat nouă milioane de lei, bani alocaţi de Consiliul Raional. Candidatul democrat pe circumscripţia nr. 21, Veceslav Burlac a ţinut să profite de vizita lui Andrian Candu în localitate, şi au participat împreună la inaugurarea celor două secţii.



Tot la spitalul raional, în construcţie este şi secţia de boli interne, care urmează să fie dată în exploatare în luna martie. Proiectul costă opt milioane de lei, bani alocaţi din fondul Elveţian. Preşedintele Parlamentului s-a convins că reformele pentru tinerii specialişti trebuie continuate, întrucât tot mai mulţi dintre ei aleg să rămână în ţară. Este şi cazul soţilor Marina şi Alexandru Demian.



"Vreau să-mi construiesc un viitor aici, la mine în ţară.- S-au majorat salariile?

-Da, substanţial. Pentru noi ăştia din medicină se simte deja un plus la salariu foarte bun", a spus Marina Demian, medic obstetrician.



"Devizul spitalului o să fie: "Mă tratez şi lucrez la mine acasă".", a zis Alexandru Demian, medic obstretician.



La ieşirea din spital a democraţilor, o femeie s-a arătat indignată şi a spus că medicamentele compensate nu sunt altceva decât o minciună. Andrian Candu, însă, i-a demonstrat contratriul printr-o vizită la farmacie, împreună cu aceasta.



"Reducere? Nimic nu dau cu reducere. Eu mă duc acuma la farmacie şi eu arăt ... - Haideţi la farmacie."



"Am venit cu o doamnă pacientă care a venit cu recete compensate. Aveţi aceste medicamente?

- Avem.

- Şi ele sunt compensate sută la sută sau ...

- Sunt şi compensate sută la sută, aceste două sunt compensate 100 procente, iar aceasta puţin plăteşte pacientul."



"Aveţi medicamente care sunt compensate parţial sau compensate complet şi medicamente care nu intră în lista..

- Acum am înţeles, de asta şi m-am jăluit."



O altă prerogativă a democratului Veceslav Burlac sunt proiectele în domeniul educaţiei. Blocul cu cele 20 de apartamente destinate dascălilor de la Şcoala Profesională din oraş, de exemplu, a fost în paragină 15 ani. În prezent, acolo decurg lucrări de renovare, iar 80 la sută din ele au fost deja realizate.



"Aceste proiecte nu au putut fi posibile de implimentat în raionul Criuleni fără susţinerea unei echipe. Vreau ca voi cei tineri prezenţi aici în această sală să rămâneţi acasă", a declarat Veceslav Burlac, candidatul PDM în circumscripţia nr. 21.



Îmbunătăţirea condiţiilor pentru oamenii de afaceri, modernizarea instituţiilor de învăţământ şi dezvoltarea infrastructurii sunt câteva din angajamentele pe care şi le asumă candidatul în continuare.



"Vreau să vă spun că gestionând investiţii de peste un milion de euro nu am avut nici un impediment în eliberarea măcăr unei autorizaţii, nu am plătit mită măcar zece lei, nu am fost o zi stopat din lucru şi vreau să vă spun mulţumesc."



"De ce există o anumită grijă faţă de antreprenori, deoarece ei poartă anumite riscuri şi creează locuri de muncă. Plătesc impozite şi de ei depinde economia ţării", a menționat Andrian Candu, vicepreşedintele PDM.