Faptă NOBILĂ pentru a salva vieţi. Sute de oameni din întreaga ţară au donat sânge pentru oamenii bolnavi

Ieri a fost marcată Ziua Internaţională a Donatorului de Sânge. Cu această ocazie, în Chișinău, Bălți și Cahul au fost amenajate mai multe puncte mobile de colectare a sângelui. Cea mai mare aglomeraţie a fost în Grădina Publică Ştefan cel Mare din Capitală, unde doritorii de a dărui viaţă au făcut cozi.



Sute de oameni au stat la rând, pe caniculă, doar pentru a face o faptă bună:

"Este un lucru sfânt să donezi sânge, dar trebuie să o faci din suflet şi din inimă, astfel ca omul cel care-l primeşte să se însănătoşească mai repede".



"De mulţi ani donez sânge, toată familia mea donează. O facem ca să fie şi altuia mai bine. Este o tradiţie de familie".



"Donez pentru oamenii bolnavi, care nimeresc în accidente, pentru toţi".



Evenimentul din acest an s-a desfăşurat sub genericul "Sânge pentru toţi" şi a adunat circa 1.000 de donatori, din toată ţara.



"Pe parcursul anului au nevoie de transfuzie de sânge cam 20 de mii de pacienţi. Oamenii vin şi donează, pentru că vor să facă o faptă nobilă", a precizat Doina Banari, vice-director medical la Centrul Naţional de Transfuzie.



Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" a sponsorizat organizarea evenimentul din acest an, din Grădina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt . Unii membri ai Fundaţiei au decis să doneze şi ei sânge.



"Nu este pentru prima dată când donez, am făcut-o şi anul trecut. O fac ori de câte ori am ocazia. Este o cauză nobilă şi sunt persoane care chiar au nevoie, iar noi de ce să nu facem un bine?", a subliniat Ion Marinescu, asistent logistică Fundaţia "Edelweiss".



"Fundaţia lui Vlad Plahotniuc 'Edelweiss' îşi exprimă recunoştinţa şi respectul faţă de toţi cei care nu ezită nicio clipă şi donează sânge. Fiind conştienţi de faptul că acest lucru, salvează vieţi", a declarat Lidia Cucoş, director executiv al Fundaţiei "Edelweiss".



Ziua Mondială a Donatorului este marcată din 2005, când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a lansat un apel de susţinere a donării benevole a sângelui.