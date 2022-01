Fanfara Poliţiei de Frontieră s-a pornit cu colindatul. Călătorii, entuziasmați

Fanfara Poliţiei de Frontieră s-a pornit cu colindatul. În ajun de Crăciun pe stil vechi, vameşii ucraineni de la mai multe posturi de frontieră din nordul ţării, precum şi călătorii care traversau frontiera, au primit colindătorii. De asemenea, Fanfara Poliţiei de Frontieră a fost aşteptată cu pâine şi sare în mai multe instituţii din raioanele Edineţ şi Briceni.

Primii care au primit colindătorii au fost vameşii ucraineni de la frontiera Criva - Mamaliga. Mai mult, aceştia au fost colindaţi în limba ucraineană.

În timp ce fanfara a început să cânte, și călătorii de la punctul de trecere a frontierei au ieşit din maşini pentru a asculta colindul.

Fanfara Poliţiei de Frontieră a fost în mai multe localități din nordul țării, precum şi la alte posturi vamale. Aceştia au colindat şi vameşii de la Briceni-Rossoșani. Totodată, de colindători s-au bucurat şi reprezentanții primăriilor, angajații Inspectoratelor de Poliție Briceni și Edineț, precum și cei din Direcția Situații Excepționale.