Familiile din Orhei vor primi indemnizaţii unice la naşterea micuţilor şi în anul 2021

Familiile din municipiul Orhei vor primi indemnizaţii unice la naşterea micuţilor şi în anul 2021. Decizia de a prelungi programul „Capital matern” a fost votată de consilierii municipali. Astfel, soţii care devin pentru prima dată părinţi primesc câte 7000 de lei, iar pentru următorii copii se oferă câte 10 000 de lei. Potrivit autorităţilor locale, din 2015, atunci când a fost iniţiat acest program, în Orhei natalitatea a crescut de două ori.Anul trecut, această femeie a adus pe lume al cincilea copil şi a beneficiat de o indemnizaţie de 10 mii de lei. Suportul financiar a fost de mare ajutor pentru familia numeroasă.''Când am primit acest ajutor de 10 mii de lei am hotărât să renovăm etajul doi. Am cumpărat material ca să încălzim podul. Cu aceşti bani am făcut şi un spaţiu mai larg pentru copii ca să trăiască mai larg. ''O indemnizaţie similară au primit şi aceşti soţi care au devenit părinţi pentru a doua oară.''Banii pe care i-am primit i-am investit în ambii copii. Începând de la încălţăminte, terminând cu alimentaţie. Situaţia a fost grea. Chiar am aşteptat aceşti bani.''Soţii au locuit mulţi ani în chirie, astfel, familia a fost beneficiară şi a programului „Locuințe sociale” .''Casă bătrânească era. Nu avem baie, apă aduceam de la fântână. Foarte rău era. Când ne-a dat cheile eram însărcinată.''''Noi am aşteptat această casă. A fost o mare bucurie. Să avem şi noi acoperişul nostru.''Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, a dat asigurări că proiectele sociale vor continua.''Pe parcursul a şase ani de zile proiectele continuă. Nu ne-a oprit nici pandemia, nici criza economică. Mergem înainte. Asta este important.''Potrivit unui comunicat de presă, plasat pe site-ul Primăriei municipiului Orhei, proiectele „Capital matern” şi „Locuințe sociale” au fost elaborate la iniţiativa deputatului Ilan Șor.''Datorită acestor programe sociale, implementate în oraşul Orhei, a crescut considerabil natalitatea. Doar pe parcursul anului trecut, de indemnizaţii au beneficiat peste 400 de familii. Am început programul „Capital matern” în anul 2015. Mulţi copii ai căror părinţi au beneficiat de ajutor deja merg în grădiniţele care au fost renovate, bine amenjate.''Acelaşi comunicat precizează că în Orhei sunt modernizate capital grădinițele, iar micuții beneficiază de un sistem nou de alimentație, de tip catering.