FAMILII REUNITE la penitenciarul de la Rusca. 180 de copii au fost aduşi să-şi vadă mamele închise

Lacrimi de fericire la singurul penitenciar pentru femei din ţară. Zeci de copii şi-au strâns mamele în braţe după luni sau chiar ani de când nu le-au mai văzut.

Administraţia închisorii a organizat "Ziua Copiilor" în avans, iar în spatele gratiilor a fost organizată o mică sărbătoare - cu tobogane, animatori şi dulciuri.



"Avea doi ani şi nouă luni când m-au închis şi doi ani nu am văzut-o. - Cât de mult s-a schimbat în tot acest timp? - Foarte mult, foarte mult. Nu pot să vă redau."



" Foarte greu ne este. Nu suntem noi condamnaţi, ci copii şi părinţii noştri."



"Nu am ştiut nimic despre dânşii. De câte ori mă adresam nimeni nu îmi dădea nici un răspuns. - Au mai crescut? - Puţin s-au schimbat şi Nicoleta şi Cristina."



Alexandra Olaru are 11 copii şi tot atâţia nepoţi. I-a aşteptat pe toţi, însă a venit doar o mică parte. Femeia a îmbrăcat cea mai frumoasă rochie pe care o are şi i-a întâlnit cu biscuiţi şi bomboane.



"Eu m-am aşteptat măcar 15 copii să-mi vină. Dar din păcate au venit doar ei, însă sunt fericită de fiecare care a venit", a spus deținuta Alexandra Olaru.



Pentru unele deţinute însă aşteptarea a fost zadarnică. Ana Guţu are deja şase ani petrecuţi după gratii. Pe fiica sa o vede doar o dată pe an, de ziua copiilor. Anul acesta a fost o excepţie.



"Numai la ziua uşilor deschise poate să vină. Doamna care o întreţine mai are şi alţi copii şi nu poate să vină la întrevederi nici de lungă nici de scurtă durată."



În total, 180 de copii au fost aduşi de o organizaţie nonguvernamentală, care colaborează cu administraţia închisorii.



"Am avut posibilitatea să organizăm jocuri distractive să aducem zâmbetul pe faţă a copiilor şi mamelor", a spus şeful penitenciarului "Rusca", Ion Ciubuc.

În penitenciarul de la Rusca sunt închise 350 de femei.