FAMILIE RĂMASĂ PE DRUMURI. După 16 ani de muncă, un incendiu violent le-a făcut casa scrum

O familie cu trei copii din satul Leuşeni, raionul Hânceşti, a rămas pe drumuri. După 16 ani de muncă, un incendiu violent le-a făcut casa scrum. Totul s-a întâmplat în data de 30 iulie, iar de atunci, cei cinci locuiesc în căminul şcolii din localitate, dar din septembrie vor fi nevoiţi să-şi găsească un nou adăpost.



În dimineaţa nenorocirii, Lăcrimioara era la şcoală acolo unde este angajată pentru a face curăţenie, iar soţul era în satul vecin.







"Eram la serviciu, a venit o persoană la mine şi mi-a spus dute acasă că arde casa. M-am uitat pe fereastra şcolii am văzut că iese fum şi am venit repede acasă. Am ajuns până la magazinul din apropiere, mi-a fost rău şi medicii m-au luat cu ei", a declarat Lăcrimioara Bugeac, proprietara.