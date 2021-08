Familia unei tinere care a fost lovită de un automobil pe trecerea de pietoni, cere ajutor. Anastasia are nevoie de un tratament costisitor

Se zbate între viaţă şi moarte! Este drama unei tinere de doar 20 de ani, care acum câteva zile a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni. Anastasia Grecu este internată la spital, în comă și are nevoie de un tratament costisitor. Familie Grecu cere ajutorul oamenilor pentru ca singurul lor copil să se facă bine."Dragă Doina, dragi tutori. Voi sunteţi cei care ne-au ghidat primii paşi în calea tinerilor medicinişti. Datorită vouă am prins aripi."Anastasia Grecu este o tânăra studentă de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţanu". Într-o secundă, soarta fetei a luat o altă întorsătură. În data de 10 august, ea a fost spulberată de o mașină, când traversa trecerea de pietoni de pe strada Valea Crucii din Capitală. La volanul maşinii s-a dovedit a fi un bărbat de 69 de ani, care nu era în stare de ebrietate. Procurorii au iniţiat o cauză penală, iar şoferul este cercetat în libertate. Prietenii Anastasiei susţin că acesta circula cu viteză excesivă."Impactul a fost atât de puternic din cauza că avea viteză şoferul. Ştiu că în momentul în care s-a întâmplat toată aceasta, ea vorbea la telefon cu mămica sa şi mămica sa a auzit imediat impactul, accidentul. Când s-a întâmplat accidentul ea a plecat să ajute un câine."Anastasia Grecu a fost transportată la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală unde a fost operată. Ulterior, tânăra a fost dusă la un spital privat din Capitală. Medicii fac totul pentru a o salva."Foarte gravă. Se află în comă, în Terapie Intensivă, în boxă aparte, în cameră aparte, foarte grav totul. Ea a urmat nişte intervenţii chirugicale la creier ştiu că. Totul depinde acum doar de ea. Dacă se trezeşte sau nu. Eu ştiu că ea o să revină. Ea prea tare iubeşte viaţa. "Mama fetei, Lilia Grecu este răvăşită de durere. Femeia se roagă ca singurul ei copil să-și revină."Eu vreau să o salvez. Ea e primul an la Universitatea de Medicină. A încheiat anul cu o medie de 9,75. Ea îi ajuta pe toți."Medicii susţin că perioada de reabilitarea va dura cel puţin un an. Ea va trebui să fie non-stop sub ochii doctorilor, iar ulterior să meargă în Germania pentru o nouă operaţie. Pentru acest lucru, familia Grecu are nevoie de mii de euro, bani pe care nu-i are."Traumă cranio-cerebrală de tip deschis cu cioburi în creier. Ea are şanse, doar că trebuie să avem răbdare, să luptăm. Ea are nevoie de o îngrijire specială."Cei care vor să o ajute pe Anastasia să se facă bine pot dona bani în contul bancar afişat pe ecran. Tânăra are nevoie de ajutorul fiecăruia.