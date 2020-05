Familia taximetristului decedat în groaznicul accident din Capitală, la discuții cu Igor Dodon (FOTO)

Familia taximetristului decedat în groaznicul accident din centrul Capitalie a fost chemată la discuții cu Igor Dodon.



Alexandru Usatiîi a lăsat în urmă soția și doi feciori, de 9 și 18 ani, care nu au o casă proprie, ci locuiesc la bunei într-un apartament cu o odaie din comuna Stăuceni. Familia trebuie să returneze mai multe credite, inclusiv cel accesat pentru procurarea taxi-ului, care le asigura o sursă de venit.



"Am oferit familiei Usatîi un suport financiar pentru achitarea datoriilor și am decis să lansez o campanie de colectare de fonduri pentru procurarea unei locuințe în localitatea de baștină, comuna Stăuceni. Rog persoanele cu posibilități să se alăture acestei inițiative și să ajute această familie pusă la o grea încercare.



Totodată, am dat asigurări că voi face tot posibilul ca vinovatul de această tragedie să fie tras la răspundere. Am menționat necesitatea înăspririi dure a sancțiunilor pentru șoferii care încalcă viteza și regulile de circulație rutieră, care generează accidente grave, inclusiv soldate cu deces", a spus președintele statului, Igor Dodon.



Rechizite bancare:



Beneficiar: Rovena Usatii

Cod fiscal: 0992010025134

IBAN MDL: MD81ML0000002259A5897821

Codul Băncii: MOLDMD2X358

BC „Moldindconbank” S.A.; Sucursala „Ceucari”