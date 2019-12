Familia jurnalistei asasinate, Daphne Caruana Galizia, cere investigarea premierului Joseph Muscat

Soţul lui Caruana Galizia şi cei trei fii ai săi îi cer lui Muscat să nu mai participe la ancheta în acest caz pentru a garanta independenţa investigaţiei, amintind că printre persoanele anchetate se numără şi Keith Schembri, fostul şef de cabinet şi prieten apropiat al premierului.''Times of Malta'' semnalează că Schembri a fost suspectat de implicare în operaţiunea de asasinare a ziaristei şi el ar fi oferit informaţii importante omului de afaceri Yorgen Fenech, presupusul autor moral la crimei. Fostul şef de cabinet a participat în ultimele luni şi la reuniuni ale serviciilor de securitate şi astfel ar fi putut avea acces la informaţii sensibile legate de investigaţie, mai scrie acelaşi ziar, scrie agerpres.ro Prim-ministrul Joseph Muscat a anunţat duminică, la televiziune, că va demisiona în luna ianuarie, fără să vorbească despre asasinarea jurnalistei de investigaţie Daphne Caruana Galizia, ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei unde locuia, în satul maltez Bidnija. Trei bărbaţi au fost puşi sub acuzare pentru plasarea bombei, în faţa instanţei, ei pledând nevinovat.Muscat, în vârstă de 45 de ani, a devenit premier în 2013. Activitatea sa a fost apreciată pentru bunele rezultate economice, dar a fost acuzat că a închis ochii în faţa corupţiei.