Familia Grozavu, INTIMIDATĂ și TERORIZATĂ de actuala Guvernare

Familia fostului primar al Capitalei, Nistor Grozavu, este hărțuită și terorizată de actuala Guvernare. Mai mult, fostul primar a fost reținut fără nici un act, iar rudele acestuia au fost intimidate. Despre aceasta a scris fiul lui Grozavu pe pagina sa de Facebook.

"Nu mi-am expus niciodata opinia mea referitor la situatia politica din MD, dar atunci cand familia iti este atacata nu poti privi indifferent cum îsi bate cineva joc de cei dragi.

Familia noastra este hartuita, chiar terorizata de cam 100 zile. Ultimul epizod din acest execrabil spectacol s-a derulat vineri, 20 serptembrie (prima zi de campanie elctorala, ca sa vezi !). Tatal meu, Nistor Grozavu, ex-vice-primar, a fost ridicat de acasa la 7:00 de catre trei indivizi de la SPIA (Serviciul protecție interna și anticorupție, subordonat ministerului afacerilor interne : NKVD-istului Nastase) care îl anuntau ca Judecatoria Municipala ar fi dispus retinerea sa pentru 72 de ore. Niciun act nu i-a fost prezentat, in plus (INADMISIBIL !) a fost rugat insistent sa nu cheme avocatul si sa se grabeasca ca SA NU AFLE PRESA. Din decor lipsea doar « voronok »-ul pentru ca similituditea cu NKVD-ul stalinist sa fie deplina !

Tot acest circ pentru un ordinar dosar de schimbare de destinatie a unui lot de pamânt, legalitatea procedurii fiind respectata, dosar pentru care a votat si Consiliul Municipal !

În aceeasi zi tata trebuia sa faca un curs la UTM la 8:00, curs care, de la sine înteles, nu a mai avut loc.

Zic ca a ajuns cutitul la os, caci atât actiunile autoritatilor, cât si imaginea construita de catre presa si mass-media sunt injuste si distorsionate. Publicul larg nu cunoaste nici procesele de luare de decizii în Primarie, nici care sunt în realitate decizionarii si acei de învârtesc si trag itele…

Mama (Maria Grozavu) are 25 de ani munciti in Primarie (câte guvernari s-au schimbat in toti acesti ani !), tata – 12 ani… Astazi sunt tinta atacurilor si hartuirilor permanente din partea noii orânduiri. Sa nu va mai zic de frate (Grozavu Victor), de finii, prietenii parintilor… Ca a fost demis fara motive de catre consilierii municipali cu doua luni inainte de alegeri, treaca, aveau dreptul legal s-o faca, oricum urma sa plece dupa alegerile din octombrie, dar dupa toti acesti ani consider ca barem de respect s-ar putea învrednici, caci in afara de diabet si represiuni politice nu s-a ales cu nimic altceva. Sa nu mai amintim conducerii actuale ca tot el, Nistor Grozavu, formeaza colaboratorii din ministere fiindca le duce prelegeri la Academia pe lânga Guvern

Aceste intimidari si « arestari » pe la primarii, ministere, institutii, presiuni pentru demisii, denota o incompetenta crasa si o isterie maladiva ale ministrului Nastase si acolitului sau Slusari. Ori o fi avut si ei presiune de pe undeva sa preia urgent cât mai multe functii potential aducatoare de venituri ?

Dl Nastase, opriti-va, calmati-va, mai beti apa rece, ca deja tremurati cind vorbiti si va suparati pe microfoane... mi-e teama sa nu ajungeti la Costiujeni (ori poate e déjà necesar?)."